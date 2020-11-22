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Рубрика: Спорт

"Барселона" проиграла "Атлетико" и осталась десятой в Примере

Текст: Артур Нанян
Фото: AFP/GABRIEL BOUYS Фото: AFP/GABRIEL BOUYS
Фото: AFP/GABRIEL BOUYS

"Барселона" потерпела третье поражение в нынешнем сезоне. В матче девятого тура каталонцы уступили на выезде "Атлетико" со счетом 0:1.

Фото: LEON KUEGELER / POOL / AFP
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Единственный мяч хозяева забили уже в компенсированное к первому тайму время: после грубейшей ошибки голкипера "сине-гранатовых" Марк-Андре тер Штегена, который неосмотрительно вышел из собственной штрафной и пропустил мяч мимо себя, Янник Караско подобрал мяч и отправил его в пустые ворота. После перерыва "Барселона" активизировалась, но сравнять счет так и не сумела.

В результате каталонцы остались на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе лишь 11 очков. В свою очередь "Атлетико" сравнялся по набранным очкам с лидером Примеры "Реал Сосьедадом" (по 20). Клуб из Сан-Себастьяна свой матч проведет завтра - на выезде против "Кадиса".

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