"Барселона" проиграла "Атлетико" и осталась десятой в Примере

"Барселона" потерпела третье поражение в нынешнем сезоне. В матче девятого тура каталонцы уступили на выезде "Атлетико" со счетом 0:1.

Единственный мяч хозяева забили уже в компенсированное к первому тайму время: после грубейшей ошибки голкипера "сине-гранатовых" Марк-Андре тер Штегена, который неосмотрительно вышел из собственной штрафной и пропустил мяч мимо себя, Янник Караско подобрал мяч и отправил его в пустые ворота. После перерыва "Барселона" активизировалась, но сравнять счет так и не сумела.

В результате каталонцы остались на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе лишь 11 очков. В свою очередь "Атлетико" сравнялся по набранным очкам с лидером Примеры "Реал Сосьедадом" (по 20). Клуб из Сан-Себастьяна свой матч проведет завтра - на выезде против "Кадиса".