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Рубрика: В мире

Билл Гейтс рассказал, когда ударит следующая пандемия

Текст: Игорь Дунаевский
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек человечеству возможность новой пандемии. Причем, по его мнению, нанести удар она может уже в ближайшие годы. Такой прогноз он сделал во время участия в подкасте с главным инфекционистом США Энтони Фаучи и актрисой Рашидой Джонс.

Фото: AP Photo/Lauren Victoria Burke
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Отвечая на вопрос о возможности новой пандемии, Гейтс заметил: "Нам повезет, если это случится лет через двадцать". А при неудачном стечении обстоятельств, считает он, это может произойти через три года.

Хорошая новость, по мнению Гейтса, в том, что к следующей пандемии человечество будет более подготовлено. В частности, системы тестирования возможных носителей инфекции станут совершеннее, появятся отработанные алгоритмы введения карантина.

В мире США Билл Гейтс

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