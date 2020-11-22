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22.11.2020 11:03
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Прогноз на предстоящую неделю: российская валюта ждет поддержки с трех направлений, цены на нефть готовятся к колебаниям из-з саммита ОПЕК+, а акции компаний-экспортеров попытаются показать опережающую динамику.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Валюта

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Полагаем, что курс рубля будет торговаться в диапазоне 75-77 к доллару и 89-91 к евро с тенденцией к укреплению к нижней границе к концу недели.

Фото: iStock
В новом году доллар ждет почти неизбежная девальвация

Считаем, что оптимизм на рынках из-за продвижения вакцин от COVID-19 будет перевешивать текущее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. Кроме этого, поддержку финансовым активам оказывает приток свежей ликвидности от ведущих центробанков - благодаря скупке облигаций балансы ФРС США и ЕЦБ на минувшей неделе обновили исторические рекорды. При этом трейдеры ожидают, что американский и европейский центробанки нарастят объем выкупа активов в декабре.

Одной из трех популярных торговых идей на глобальном рынке на 2021 год, согласно опросу портфельных управляющих от Bank of America, является покупка нефти. На ожиданиях восстановления мировой экономики и спроса на сырьевые товары трейдеры активно разгоняют цены на нефть, в том числе под полугодовую встречу ОПЕК и ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря. На этой встрече нефтяной альянс может отложить запланированное на 1 января повышение добычи на 1,9 млн баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку рублю окажет активная фаза ноябрьского налогового периода. На этой неделе компаниям предстоит уплатить в бюджет около 1,2 трлн рублей. Активность торгов на мировых биржах на неделе будет пониженной из-за выходного дня в США в четверг.

Нефть

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев:

- Нефтяной рынок выглядит уверенно. Риски для мировой экономики пока не отражаются в котировках. Инвесторы уверены, что меры ОПЕК+ и скорое появление вакцины перевешивают риски для мирового спроса на энергоносители. Приближение к дате саммита ОПЕК+ - 1 декабря - может усилить волатильность из-за высказываний отдельных представителей индустрии, как это обычно происходило ранее. Тем не менее, базовый сценарий - перенос на I квартал сроков увеличения добычи. Для нефтяных котировок это будет нейтральным решением, поскольку оно уже заложено в цены. Таким образом, наиболее вероятным на неделе является диапазон 42-45 долларов за баррель.

Биржа

Василий Копосов, аналитик УК "Альфа-Капитал":

- На протяжении нескольких недель направление движения российского рынка акций коррелировало с динамикой зарубежных рынков, прежде всего американского. И в начале новой недели мало оснований для того, чтобы ситуация каким-то образом изменилась.
Судьба сделки о сокращении добычи нефти решится в декабре

В США в пятницу возобновилось обсуждение программы стимулирования, переговоры по которой были приостановлены перед выборами. Чем меньше будет неопределенности относительно финализации результатов выборов, тем выше шансы на утверждение законопроекта и снятие этой негативной неопределенности.

На российском рынке все тоже выглядит вполне оптимистично: нефть приблизилась к 45 долларам, при этом доллар по-прежнему дорог, что очень хорошо для нефтяников (вес которых в базе расчета индекса Мосбиржи почти 39%), да и для экспортеров в целом (57% индекса). Скорее всего, именно экспортеры будут показывать опережающую динамику.

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