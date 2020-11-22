Минэнерго и минфин обсуждают возможность предоставления дополнительных стимулов для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) и малых нефтяных месторождений. "Сейчас идет проработка дополнительных стимулирующих мер для отдельных категорий запасов, которые должны привести к расширению вовлеченных в разработку ресурсов, но при этом без выпадающих доходов бюджета", - заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

На фоне сокращения производства по условиям сделки ОПЕК+ такая инициатива может выглядеть странной, но действие ОПЕК+ по существующим договоренностям закончится в 2022 году. Вечно сокращать добычу участники сделки не смогут, иначе они просто уступят рынки сбыта производителям из других стран. Кроме того, для нашей страны сейчас важно даже не нарастить производство, а суметь удержать его после восстановления потребления на уровне показателей 2018-2019 гг. "Ситуация с падением спроса на нефть, связанная с мировой пандемией COVID-19, уникальна, и с ростом вакцинирования рынок постепенно вернется к докризисному состоянию", - говорит директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. - При этом старая проблема ухудшения сырьевой базы России никуда не уйдет. По итогам инвентаризации только 36% запасов нефти в стране оказались рентабельными для добычи в текущих ценовых условиях". В результате производство нефти может снизиться более чем на 30%, до 354 млн тонн к 2035 году (в 2019 году было добыто 560 млн тонн). Уровень налоговой нагрузки на российскую нефтянку крайне высокий - изымается около 60% из цены каждого барреля. Поэтому налоговая система является одним из ключевых инструментов регулирования объемов добычи в стране. Профильные ведомства и компании должны прийти к единому консенсусу по стратегии развития отрасли, которая обеспечивает более 30% бюджетных поступлений и 1,3-1,5 трлн рублей инвестиций в год, считает Козлова.

Только 36% запасов нефти в стране оказались рентабельными для добычи

О новых механизмах стимулирования нефтедобычи заговорили почти сразу после принятия налоговых изменений в отрасли, серьезно ужесточивших для нее фискальный режим. Речь идет о месторождениях, которые сейчас совсем не осваиваются или находятся в стадии разведки, экспериментальной добычи и испытаний технологий. Это могут быть большие участки, например, относящиеся к баженовской свите, с высокими потенциальными запасами углеводородов, или мелкие месторождения с запасами до 10 млн тонн нефти. Важен и мультипликативный эффект. Освоение новых месторождений автоматически создаст рабочие места и даст дополнительный заказ нефтесервисным и промышленным предприятиям. Разработка ТрИЗ, неразрывно связанная с научными изысканиями и созданием новых технологий, создаст портфель заказов для соответствующих организаций. А налоговые стимулы для освоения мелких месторождений дадут толчок для развития в отрасли малого и среднего бизнеса.