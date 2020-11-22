ЦСКА стал промежуточным лидером Премьер-лиги

Состоялись последние матчи 15-го тура первенства России. Первый круг завершился, а значит, самое время подводить определенные итоги.

В матче с "Сочи" армейцы вели 1:0, но гости сумели сравнять счет и добиться ничьей - 1:1. Фото: РИА Новости

Промежуточным чемпионом стал ЦСКА. Сыграв на своем поле вничью с "Сочи" (1:1), "красно-синие" опередили на одно очко "Зенит" и единолично возглавили турнирную таблицу.

Вероятно, армейцы рассчитывали продлить серию из пяти побед, но сочинцы выдали на Песчаной очень приличный матч. Более того - гости в чем-то превзошли хозяев и вполне могли выиграть. Моментов у ворот Игоря Акинфеева они создали больше. Более того, "Сочи" даже забил второй мяч, но его отменили после просмотра VAR.

- Когда игроки выходят на три фронта - это очень плотно. Матчи каждые три дня в среднем, долгие перелеты. Иногда благодаря этому попадаешь в хорошее физическое состояние, порой - наоборот. Самая большая нагрузка выпадает на Влашича, - сказал Гончаренко.

Потерял в этом туре очки и "Зенит". Питерский клуб сыграл вничью на выезде с "Ахматом" (2:2). К слову, грозненцы поднялись уже на пятое место в таблице, в то время как "сине-бело-голубые" как минимум на сутки сравнялись по набранным очкам с лидером чемпионата ЦСКА (по 31).

- В первом тайме мы действовали неплохо. После перерыва забили еще один мяч и могли сделать это еще, но, к сожалению, пенальти в наши ворота изменил ход встречи. Вместо того чтобы в концовке постараться выиграть, заработали удаление, и естественно, в меньшинстве стали меньше атаковать. Конечно, недовольны результатом. Нас подвела реализация, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Ну а в центральном матче тура "Спартак" принимал в старейшем столичном дерби "Динамо". Поединок закончился боевой ничьей - 1:1.

Теперь уже можно с уверенностью утверждать, что "красно-белые" угодили в небольшой кризис. Еще совсем недавно они вышли в единоличные лидеры чемпионата, а теперь опустились на третье место и рискуют до конца года вообще оказаться вне топ-5.

Совсем с другим настроем подошло к очередному дерби "Динамо". После назначения главным тренером Сандро Шварца "бело-голубые" одержали три победы подряд, разгромив перед паузой вице-чемпиона страны, участника Лиги чемпионов "Локомотив" со счетом 5:1.

Близко к выигрышу "Динамо" было и в Тушино: на 79-й минуте Дмитрий Скопинцев вывел свою команду вперед. Однако уже в концовке хозяева сравняли счет благодаря красивому голу Романа Зобнина: полузащитник сборной России обвел нескольких соперников и отправил мяч в ворота Антона Шунина.

- Сегодня была очень интенсивная игра. Мы создали много моментов до перерыва. Доволен тем, как ребята владели мячом. Во втором тайме "Динамо" действовало немного пассивно. Но в целом 19 ударов для матча на чужом поле против "Спартака" - не самая плохая статистика. Думаю, болельщики получили удовольствие от дерби, - сказал Шварц.

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Примерно в схожем стиле прокомментировал итоги матча рулевой "красно-белых" Доменико Тедеско. При этом он признался, что очередная потеря очков не лучшим образом скажется на шансах его команды на первое место.

- Всегда хочется выигрывать. Так что сегодня мы недосчитались очков. Хотя счет в принципе неплохой. Есть ли у нас спад? Нельзя оперировать только голой статистикой. Возьмем три последних матча: из них только с "Ростовом" мы выглядели откровенно плохо. "Динамо" сейчас на подъеме. Такое бывает в футболе - не всегда ты заслуженно побеждаешь и не всегда заслуженно уступаешь, - отметил Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

Победы с одинаковым счетом 1:0 одержали два участника Лиги чемпионов - "Локомотив" и "Краснодар". Москвичи обыграли на своем поле "Арсенал", а южане - "Тамбов".