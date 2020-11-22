ЦСКА завершил первый круг лидером чемпионата России

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в матче 15-го тура Премьер-лиги - 1:1. Армейцы завершили первый круг лидерами чемпионата страны.

Перед паузой на встречи сборных "красно-синие" набрали отличный ход: победив в пяти поединках кряду, команда Виктора Гончаренко обогнала всех конкурентов и вышла на первое место. Что касается "Сочи", то южане проводят стабильный сезон. И, по крайней мере пока, находятся в верхней части таблицы и по-прежнему претендуют на попадание в еврокубки.

Старт встречи на Песчаной остался за хозяевами: уже на пятой минуте забил Арнор Сигурдссон. Впрочем, еще до перерыва "Сочи" не только сравнял счет усилиями Никиты Бурмистрова, но и едва не вышел вперед. К радости ЦСКА, после просмотра видеоповтора арбитры отменили гол Артура Юсупова.

Во второй половине "красно-синие" активизировались, в то время как гости больше уповали на контратаки. К удивлению, опасных моментов возникало больше у ворот Игоря Акинфеева. Несколько раз мог отличиться Антон Заболотный, был шанс у Бурмистрова. Однако матч закончился ничьей - 1:1.

Таким образом, после первого круга ЦСКА идет на первом месте в таблице, опережая на одно очко "Зенит" - 32 против 31. Ну а сочинцы набрали 24 очка и идут на пятой позиции. Столько же очков в активе у "Локомотива" и "Ахмата".