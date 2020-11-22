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Текст:   Ольга Игнатова 
15:24 22.11.2020

Эксперт объяснила, насколько в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Рост тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году в большинстве регионов не превысит уровень прогнозируемой годовой инфляции и будет находиться в диапазоне 3,4 -3,9 процента, рассказала "Российской газете" исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

- Здесь вообще придумывать и додумывать ничего не надо. Правительство утвердило индексы тарифов по регионам, то есть предельные значения, за которые региональные власти выходить не должны", - отметила эксперт.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Она напомнила, что тарифы на ЖКУ ежегодно пересматриваются не с начала календарного года, а с 1 июля. "Но, насколько нам известно, многие регионы отказались повышать тарифы до того уровня, на который им разрешено повысить, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса", - подчеркнула эксперт. Она добавила, что регион может повысить плату за ЖКХ на процент выше уровня годовой инфляции, но он должен это экономически обосновать. В 2021 году вряд ли кто-то на это пойдет.

Есть еще плата за капремонт, которая регулируется решениями региональных властей. "Но здесь опять же, как нам известно, на следующий год многие отказались от планов повышения этого тарифа", - уточнила Светлана Разворотнева.

Плата за содержание дома и текущий ремонт вносится в управляющие компании. Здесь они, конечно, могут повысить расценки, так как им приходится теперь заниматься дезинфекцией подъездов и территорий. "Но собственники должны помнить, что все в их руках. И именно они должны утверждать тарифы на содержание дома и ремонт на общем собрании. И если управляющая компания повышает тариф, она должна предупредить об этом через объявления за три месяца до повышения. Этого времени вполне хватит на то, чтобы провести собрание, утвердить или оспорить тарифы", - говорит Разворотнева. Если же управляющая компания сама принимает решение о повышении тарифов, заранее не предупредив собственников жилья, то решение можно оспорить. Например, обратиться с жалобой в "ЖКХ-Контроль".

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Эксперт особо подчеркивает, что в зимний период отключить отопление и воду за долги нельзя по закону. За долги можно ограничить, например, подачу электричества и канализации. Но, учитывая, что инженерные коммуникации общие, пользование канализацией практически невозможно ограничить.

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