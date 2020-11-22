Российский теннисист Даниил Медведев 22 ноября боролся за победу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Результат противостояния с австрийцем Домиником Тимом пока неизвестен. Но у Даниила все шансы взять главный приз. Ведь на пути к решающему матчу Медведев уже обыграл первую и вторую ракетки мира серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. На очереди был третий номер рейтинга Доминик Тим.

Даниил Медведев - всего лишь третий российский теннисист после Евгения Кафельникова и Николая Давыденко, кому удалось пробиться в финал Итогового турнира года. Фото: Reuters

До этого в финале Итогового турнира из россиян играли только Евгений Кафельников (1997 год) и Николай Давыденко, который в 2009-м завоевал титул. Еще один наш теннисист, призер Универсиады и победитель 12 "Челленджеров" Евгений Донской перед матчем был уверен, что Медведев уедет из Лондона с трофеем. Донской не понаслышке знает, как сложно бороться с Даниилом. Например, он уступил ему в 2019 году на турнире в Санкт-Петербурге, где Медведев в итоге стал победителем.

Евгений, как оцените выступление Медведева в Лондоне?

Евгений Донской: Даня - молодец. С одной стороны, его успех нельзя назвать неожиданным. С другой, каждый раз удивляешься и радуешься его результатам, когда он в таком стиле обыгрывает топовых теннисистов. Джоковича он победил со счетом 6:3. 6:3. С Надалем в полуфинале было близко (3:6, 7:6 (7:4), 6:3). Но у них всегда так: и в финале US Open, и на групповом этапе Итогового турнира в прошлом году.

Медведев сам признавался, что очень хотел наконец победить Надаля. Это было хорошим стимулом?

Евгений Донской: Кому-то такое сильное желание могло и не пойти на пользу. Но для Медведева - это однозначно стимул. Он очень характерный парень. Он все время находит мотивацию. Даниил дважды проиграл Надалю, особенно обидное поражение было на Итоговом турнире-2019. Но как раз такие моменты помогают ему сохранить настрой, чтобы бороться. Я был уверен, что он одолеет Надаля в этот раз.

В чем козыри Медведева?

Евгений Донской: С Даней вообще очень тяжело играть. Он навязывает такой теннис, с которым сложно что-то сделать. Медведев все время держит соперника под прессингом. Он не дает легких ударов. Есть теннисисты, которые просто плотно возвращают. А Даня поддавливает. С ним ты понимаешь, что стоит ударить чуть короче, он задавит тебя. Самому приходится играть плотно и глубоко, чтобы он не входил ближе в корт. Если честно, с учетом результатов на этом турнире думал, что Надаля он чуть легче обыграет. Но Рафа тоже настроился. Классный был матч. Как и другой полуфинал Джокович - Тим. Было круто.

Что могло решить судьбу финала Медведев - Тим?

Евгений Донской: Физически они оба хороши. Но Медведев должен был потратить меньше сил на пути к финалу. Для меня картинка игры Тима более агрессивная. Нельзя сказать, что Даня играет пассивно, но он меньше ищет виннеров, ударов навылет. Тим забегает, слева хочет наотмашь ударить со всей силы. Даня больше засасывает в свою игру и раскладывает так, чтобы ты послал совсем короткий мяч, а он забил. Тиму, как и любому игроку, тяжело выиграть гейм на подаче Даниила. А вот Медведев может забирать подачи Тима намного проще. Я это точно знаю. То есть от того, как они играли на приеме, многое зависело. Но мне кажется, что Медведев должен был повторить успех Давыденко. У меня такое ощущение, что он готов. Да и по приметам все складывается. Давыденко тоже на пути к финалу обыграл тройку лучших теннисистов: и Джоковича, и Надаля, и Роджера Федерера.

Андрей Рублев не вышел из группы в Лондоне, но заслуживает похвалы, правда?

Евгений Донской: Рублев провел потрясающий сезон. Он долго к этому шел. Мне кажется, никто так много не работал. Я с Андреем хорошо общаюсь, знаю, как он этого хотел, как он этим жил, что переживал внутри. Все сложилось, хотя это далеко не предел. Но это уверенные шаги на пути к самому топу. Я еще в прошлом году говорил, что Рублев многое покажет в теннисном мире. Так что я не удивлен.

Мужской теннис у нас явно на подъеме...

Евгений Донской: Да, у нас же еще есть Карен Хачанов, который входит в топ-20. Так хочется увидеть, как они выиграют Кубок Дэвиса в следующих сезонах.

Но пока даже начало сезона-2021 в Австралии под вопросом. К чему готовиться?

Евгений Донской: Я нахожусь с командой на сборе в Дубае. Как раз сегодня начнутся теннисные тренировки - по 3-4 в день. График был спланирован давно, с учетом первоначальных требований австралийских организаторов пройти двухнедельный карантин. Мы хотели 15-17 декабря прилететь в Австралию, там готовиться к первым турнирам. По последней информации, до января теннисистов в страну не пустят. Предсезонка продлевается, на какое-то время остаюсь в Дубае. Пока ничего не остается, кроме как тренироваться и готовиться. Но если Australian Open отменят или перенесут - это очень плохо скажется на теннисе. Ситуация уже тяжелая. И финансовая в том числе. Затрат стало больше, а призовые на турнирах сокращаются. А "Большие шлемы" - это самый большой заработок, особенно для тех, кто занимает 180-300-е места в рейтинге.