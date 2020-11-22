Прививки от коронавируса в США и Европе могут начаться уже в ближайшее время - фармкомпании заявили о готовности к массовым поставкам вакцин, и теперь слово за властями.

В пятницу американская Pfizer со своим партнером немецкой BioNTech подали заявку в FDA (регулятор рынка продуктов и медикаментов США) на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Собственно, американцы повторяют схему, которую использует российское правительство: у нас еще в апреле вышло постановление, разрешившее ускоренный порядок разработки и вывода на рынок противоковидных лекарств и вакцин. Именно поэтому нашим "Спутником V" начали прививать медиков параллельно с проведением заключительной фазы клинических исследований, а не после их окончания. "Экстренное использование" по-американски тоже предполагает, что препарат начнут применять до завершения всех проверок его воздействия на организм.

Понятно, что на FDA ложится огромная ответственность, и там пока не говорят, сколько времени займет процедура допуска вакцины. Однако производители надеются, что не более двух недель. Если разрешение FDA действительно поступит в первой половине декабря, Pfizer и BioNTech "будут готовы распространить вакцину-кандидат в течение нескольких часов". В правительстве США также заявили, что рассчитывают на скорейшее решение вопроса с допуском вакцины к применению.

Многие страны уже заключают предварительные контракты на поставку вакцины - так, Великобритания заказала 40 млн доз, причем 10 млн надеется получить еще до конца года.

В свою очередь, на финишную прямую вышел еще один американский фармгигант - Moderna. Эта компания планирует произвести до конца года 20 млн доз вакцины и ведет переговоры о поставках не только на американский рынок, но и в Европу. Эффективность обеих вакцин, согласно промежуточным результатам заключительной фазы клинических исследований, составляет около 95%.

Цена на российский "Спутник V" будет намного ниже, чем у американских производителей вакцин

В Moderna заявили, что вопрос заключения договора с ЕС - "дело ближайших дней". Гендиректор компании Стефан Бансель назвал в одном из интервью отпускную цену дозы вакцины - от 25 до 37 долларов, в зависимости от размера заказа. "Это справедливая цена, учитывая стоимость для системы здравоохранения, когда человек серьезно заболевает COVID-19", - заявил Брансель, подчеркнув, что компания не преследует цель получить максимальную прибыль.

Между тем к декабрю планируется вывод на рынок еще нескольких вакцин: заканчивает клинические исcледования китайская фармкомпания Sinovac Biotech, ее препарат сейчас проходит заключительную фазу испытаний в Турции, Бразилии, Индонезии. А еще один представитель бигфармы Janssen (принадлежит J&J) ожидает выпустить свою вакцину во второй половине 2021 года, но обещает, что она будет очень доступной по цене - менее $10 за дозу.

По оценкам ВОЗ, к концу 2021 года приоритетный доступ к вакцине должны получить минимум 20% населения мира. Поскольку сразу нужных объемов препарата произвести невозможно, прививки начнут с групп риска - медиков, пожилых, больных хроническими заболеваниями. На первом этапе, говорят в ВОЗ, понадобится около двух млрд доз вакцин.

В Российском фонде прямых инвестиций еще летом провели свой анализ, оценив мировой спрос на вакцины в первый год после их вывода на рынок в 3-5 млрд доз. Как заявил тогда глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в среднем стоимость вакцин на рынке может составить около $25, а общий годовой объем рынка в РФПИ оценили в $75 млрд. В воскресенье в РФПИ прокомментировали объявленную американскими фармкомпаниями стоимость вакцин, обратив внимание на то, что вакцинация от COVID-19 предполагает двукратное введение препарата. "Объявленная цена Pfizer в $19,50 и Moderna в $25-37 за дозу на самом деле означает их цену в $39 и $50-74 на человека. Для вакцин Pfizer, Sputnik V и Moderna на человека требуется две дозы", - говорится в сообщении канала SputnikV в Twitter. При этом в РФПИ пообещали, что цена на Sputnik V будет "намного ниже".