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22.11.2020 17:39
Рубрика: Общество

Обед с прокурором

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить бесплатное питание в школах
Текст: Иван Егоров
Генеральный прокурор Игорь Краснов дал указание прокурорам проверить то, как дети в начальной школе обеспечены бесплатным горячим питанием.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Еще весной глава государства подписал закон о бесплатном горячем питании для детей. Согласно ему, с 1 сентября 2020 года школы обязаны предоставить ученикам не менее одного раза в день горячую еду, не считая напитков, за счет средств госбюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и других источников финансирования. Но как выяснили в Генпокуратуре, не все чиновники и школы поняли, что закон надо выполнять.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Утверждены новые требования к организации питания в школах

Как рассказали корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, представители Генпрокуратуры в онлайн-режиме еженедельно принимают участие в заседании оперативного штаба минпросвещения, который отвечает за организацию питания для учащихся начальной школы. Этот формат, как отметили в Генпрокуратуре, позволяет сразу же привлекать прокуроров для проверки поступающих сигналов о нарушениях закона.

Так, например, после вмешательства прокуроров были выделены деньги на горячее питание в школах, которые почему-то "забыли" включить в заявку. Кроме того, как выяснилось, в них и не хватало мест в столовых, чтобы накормить всех учеников. В итоге только в Саратовской области для организации питания учеников 1-4-х классов в 19 школах в областном бюджете было дополнительно зарезервировано 23,5 млн рублей. Кроме того, руководители школ оперативно нашли для своих первоклашек и четвероклашек дополнительные 500 мест в столовых. Пресекли прокуроры и попытку администрации одной из школ Рязанской области организовать бесплатное питание учеников за счет его частичной оплаты родителями. По данным ГП, нарушались права школьников и тогда, когда им элементарно урезали или недодавали порции. Например, в одной из средних школ Кольчугинского района Владимирской области ученикам давали сырники массой 81 г вместо 150 г, которые были заложены в меню, или запеканку массой 82 г вместо 120 г.

Как особо подчеркнули в надзорном ведомстве, под пристальным вниманием прокуроров остаются вопросы недопустимости завышения цен на продукты для горячего питания учащихся российских школ.

Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура

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