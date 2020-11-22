Японские ученые научили тараканов работать

Ученые из Digital Nature Group японского Университета Цукуба "усовершенствовали" тараканов, и теперь насекомые могут передвигать небольшие предметы, а также двигаться в указанном им направлении.

Для экспериментов были использованы мадагаскарские шипящие тараканы, одни из самых крупных представителей отряда таракановых в мире, длина особей этого вида - 5-10 сантиметров.

В ходе проекта Calmbots насекомым вживили электроды. Когда на них подается ток, таракан принудительно начинает шевелить ногами. Как показали опыты, насекомое после такой модернизации может передвигать, например, маленькую шкатулку или шарик. Если к насекомому прикрепить карандаш, то оно будет в состоянии рисовать линии.

Ученые также полагают, что управляемых тараканов можно использовать для достижения труднодоступных мест, например, для протяжки проводов по вертикальным стенам и в небольших отверстиях и щелях, где сложно работать человеку или роботу.

Кроме того, исследователи нашли способ управлять несколькими тараканами одновременно, используя принцип работы муравьиного сообщества.