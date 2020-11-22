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22.11.2020 18:50
Рубрика: Власть

Поймают на слове

Предлагается наказывать иностранцев за травлю россиян
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
На юридическом форуме стран БРИКС ведущие правоведы наших стран поддержали предложение ввести международную систему наказания нарушителей правил поведения в виртуальном пространстве. Естественно, для этого нужно разработать и сами правила.

"Нам необходимо задуматься о международной унификации соответствующей законодательной базы, - подчеркнул заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. - Следует создать общую, единую методологию и привести понятия сферы IT к общему значению. В том числе определить единые виды правонарушений в Сети".

Главу МВД Великобритании заподозрили в травле подчиненных

Затем, по его словам, необходимо заключить дополнительные межгосударственные соглашения об оказании правовой помощи, позволяющие пользователям обратиться в государственные органы, в том числе и зарубежные, с просьбой разобраться в случаях, например, травли в интернете или отказа социальной сети блокировать деструктивный контент.

Понятно, что иностранные государства не будут выдавать своих граждан, замеченных в травле россиян. Но они могут исполнить соответствующие решения российских судов о наказании обидчиков. Или наказать нарушителей самостоятельно. Такие процедуры в рамках международных договоров существуют. Особую актуальность подобные механизмы приобретают при борьбе с нарушениями в электронном пространстве, которое не знает границ.

Кстати, идею разработать правила информационной культуры выдвинули также в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Эксперты института активно участвовали в работе форума.

Власть Право

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