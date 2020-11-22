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22.11.2020 13:20
Рубрика: В мире

Испания начнет вакцинацию населения от коронавируса в январе

Текст: Юрий Когалов

Кампания по вакцинации населения от коронавируса начнется в Испании в январе 2021 года. Об этом в интервью RAC1 и Catalunya Ràdio рассказал министр здравоохранения пиренейского королевства Сальвадор Илья.

Фото: iStock
В Испании уже более 1,5 миллиона инфицированных COVID-19

По его словам, вакцинация будет только добровольной. Однако министр надеется, что многие воспользуются этой возможностью, чтобы защитить себя от коронавируса. Глава минздрава отметил, что в Испании традиционно позитивно относятся ко всяким прививкам. К тому же власти страны намерены провести кампанию по разъяснению преимуществ, которые принесет вакцинация населению королевства в целом.

По данным Ильи, в Испании существует около 13 тысяч пунктов вакцинации. На то, чтобы привить 10 миллионов человек, уходит обычно около двух месяцев. В связи с этим Мадрид ожидает, что к середине 2021 года привито будет уже 30 миллионов испанцев - 70 процентов населения страны. Как отметил министр, достижение этого показателя позволит значительно ослабить профилактические меры против коронавируса.

Как ожидается, первыми вакцину получат медработники и пожилые люди. Во второй группе первыми в списке идут те, кто проживает в домах престарелых. Затем будут прививать всех остальных испанцев старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Далее настанет очередь полицейских, пожарных, уборщиков, а также персонала гостиниц и других лиц, не имеющих возможности работать из дома. Последними в приоритетном списке идут дети.

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Примечательно, что пока не называется, какая именно вакцина будет использоваться в Испании. Большие надежды возлагаются на разработку компании Pfizer, предполагается закупить у нее 20 миллионов доз. Однако эксперты уже отмечают, что в стране в настоящее время нет возможностей для хранения большого количества препарата от этой компании, который нужно держать в морозильных камерах. Если предпочтение будет отдано разработке Moderna, решить проблему будет проще. Ее вакцину вполне можно хранить и перевозить в рефрижераторах, нужно будет только найти необходимо количество машин. Впрочем, выбор может пасть и на иной препарат, который получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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