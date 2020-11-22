Испания начнет вакцинацию населения от коронавируса в январе

Кампания по вакцинации населения от коронавируса начнется в Испании в январе 2021 года. Об этом в интервью RAC1 и Catalunya Ràdio рассказал министр здравоохранения пиренейского королевства Сальвадор Илья.

По его словам, вакцинация будет только добровольной. Однако министр надеется, что многие воспользуются этой возможностью, чтобы защитить себя от коронавируса. Глава минздрава отметил, что в Испании традиционно позитивно относятся ко всяким прививкам. К тому же власти страны намерены провести кампанию по разъяснению преимуществ, которые принесет вакцинация населению королевства в целом.

По данным Ильи, в Испании существует около 13 тысяч пунктов вакцинации. На то, чтобы привить 10 миллионов человек, уходит обычно около двух месяцев. В связи с этим Мадрид ожидает, что к середине 2021 года привито будет уже 30 миллионов испанцев - 70 процентов населения страны. Как отметил министр, достижение этого показателя позволит значительно ослабить профилактические меры против коронавируса.

Как ожидается, первыми вакцину получат медработники и пожилые люди. Во второй группе первыми в списке идут те, кто проживает в домах престарелых. Затем будут прививать всех остальных испанцев старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Далее настанет очередь полицейских, пожарных, уборщиков, а также персонала гостиниц и других лиц, не имеющих возможности работать из дома. Последними в приоритетном списке идут дети.

Примечательно, что пока не называется, какая именно вакцина будет использоваться в Испании. Большие надежды возлагаются на разработку компании Pfizer, предполагается закупить у нее 20 миллионов доз. Однако эксперты уже отмечают, что в стране в настоящее время нет возможностей для хранения большого количества препарата от этой компании, который нужно держать в морозильных камерах. Если предпочтение будет отдано разработке Moderna, решить проблему будет проще. Ее вакцину вполне можно хранить и перевозить в рефрижераторах, нужно будет только найти необходимо количество машин. Впрочем, выбор может пасть и на иной препарат, который получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.