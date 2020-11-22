Итоговое сочинение в одиннадцатых классах перенесли

Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов, которое должно было пройти 2 декабря 2020 года, перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, сообщает Рособрнадзор.

Напомним, "зачет" за сочинение для всех выпускников 11-х классов - это допуск к ЕГЭ. Как пояснили в Рособрнадзоре, решение о переносе согласовано с минпросвещения и одобрено на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Там же принято решение изменить формат итогового собеседования по русскому языку в девятых классах, которое намечено на 10 февраля 2021 года и является допуском к ОГЭ. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки его можно будет провести в установленные сроки, но - дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Перенос итогового собеседования в дистанционный формат не отразится на сроках проведения ОГЭ

Как все это повлияет на проведение ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ - в девятых? Ведь, согласно проекту расписания, досрочный период ЕГЭ должен пройти уже с 22 марта по 16 апреля, а досрочный период ОГЭ - с 20 апреля по 14 мая. В Рособрнадзоре на этот счет успокоили выпускников и родителей:

- Перенос сроков досрочного периода ЕГЭ-2021 пока не обсуждался. Подавляющее большинство участников досрочного периода - выпускники прошлых лет. Им не нужно писать сочинение для допуска к экзаменам, - рассказали в Рособрнадзоре. - Проведение итогового собеседования в дистанционном формате не отразится на сроках проведения ОГЭ, так как даты собеседования не изменились.