Итоговое сочинение в одиннадцатых классах перенесли

Новости

В Нальчике произошел крупный пожар в торговом центре 22:19
В Тунисе 47 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса 22:18
Московские спасатели нашли пропавших людей в заброшенной каменоломне 21:27
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 16 тысяч 538 военнослужащих 20:52
Билл Гейтс рассказал, когда ударит следующая пандемия 20:39
На юге Москвы ликвидировали пожар на складе 19:39
США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу 19:31
В московском метро пассажиров призвали не тереть статуи 18:42
Московский драматический театр могут назвать именем Джигарханяна 18:29
Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь 18:16
Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ встать на колено 18:03
Фигуристка Медведева рассказала о болезни и осложнениях 17:29
МВД Беларуси: Число участников незаконных акций протеста снижается 17:08
Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу 16:53
Японские ученые научили тараканов работать 16:19
Склад загорелся на Варшавском шоссе в Москве 15:57
Захарова высмеяла описание вакансии спецкора NYT в Москве 15:55
На курорте Архыз найдена маска-талисман Медузы Горгоны 15:36
Появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО 15:36
"Франкенштейн" Мэри Шелли станет "премиум-сериалом" 15:05
Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США 15:03
В Петербурге произошла перестрелка из-за спора в родительском чате 14:48
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе 14:37
Официально: создатели "Чернобыля" снимут сериал по игре The Last of Us 14:34
Школьница из Италии восстала против дистанционного образования 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
22.11.2020 21:56
Рубрика: Общество

Доживем до понедельника

Итоговое сочинение в одиннадцатых классах перенесли
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов, которое должно было пройти 2 декабря 2020 года, перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года, сообщает Рособрнадзор.
В Рособрнадзоре считают, что сочинение не должно стать источником распространения инфекции. Фото: Александр Корольков/РГ В Рособрнадзоре считают, что сочинение не должно стать источником распространения инфекции. Фото: Александр Корольков/РГ
В Рособрнадзоре считают, что сочинение не должно стать источником распространения инфекции. Фото: Александр Корольков/РГ

Напомним, "зачет" за сочинение для всех выпускников 11-х классов - это допуск к ЕГЭ. Как пояснили в Рособрнадзоре, решение о переносе согласовано с минпросвещения и одобрено на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Там же принято решение изменить формат итогового собеседования по русскому языку в девятых классах, которое намечено на 10 февраля 2021 года и является допуском к ОГЭ. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки его можно будет провести в установленные сроки, но - дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Перенос итогового собеседования в дистанционный формат не отразится на сроках проведения ОГЭ

Как все это повлияет на проведение ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ - в девятых? Ведь, согласно проекту расписания, досрочный период ЕГЭ должен пройти уже с 22 марта по 16 апреля, а досрочный период ОГЭ - с 20 апреля по 14 мая. В Рособрнадзоре на этот счет успокоили выпускников и родителей:

- Перенос сроков досрочного периода ЕГЭ-2021 пока не обсуждался. Подавляющее большинство участников досрочного периода - выпускники прошлых лет. Им не нужно писать сочинение для допуска к экзаменам, - рассказали в Рособрнадзоре. - Проведение итогового собеседования в дистанционном формате не отразится на сроках проведения ОГЭ, так как даты собеседования не изменились.

Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Общество Образование

Главное сегодня

Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе
Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу
Путин назвал авторов договоренности по Карабаху
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик