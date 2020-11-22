Израильские ВВС атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на запуск ракеты.

ВВС атаковали два завода по производству ракетных боеприпасов, а также подземную инфраструктуру и военный комплекс, пишет РИА Новости. "Мы возлагаем ответственность на ХАМАС", - говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.

В субботу вечером израильские военные зафиксировали пуск одного снаряда из сектора Газа по территории Израиля. Сирены тревоги сработали в городе Ашкелон. Ракета повредила здание фабрики в промышленной зоне.