Дотянуть хотя бы до Нового года - для многих заведений общепита и индустрии развлечений по всему миру эта мечта с каждым днем становится все призрачней. Пока одни готовятся к банкротству, другие настроены до последнего бороться за место под солнцем. Свежие истории - в обзоре "РГ".

Решение властей американского штата Вашингтон закрыть до середины декабря все рестораны стало ударом для их владельцев, которые едва начали оправляться от весеннего локдауна. "Считайте, что не работаем до конца года. Вряд ли кто-то всерьез верит, что губернатор вдруг разрешит нам открыться на Рождество. Вы не представляете, как тяжело сообщать эти новости своим сотрудникам, глядя им в глаза", - сетует в интервью телеканалу CNBC Чэд Маккей, глава бизнес-группы, управляющей сетью отелей и ресторанов вдоль Тихоокеанского побережья США. По подсчетам его коллег, под Новый год около ста тысяч сотрудников отрасли по всей стране рискуют остаться без работы.

Не лучше обстоят дела в Старом Свете. Примерно 70 процентов ресторанов и пивнушек туманного Альбиона могут не пережить предстоящую зиму - к таким неутешительным выводам пришла Британская ассоциация пива и пабов. Под ударом оказались разом 750 тысяч рабочих мест. Бьют тревогу и по ту сторону Ла-Манша. Как писала "РГ", французские "едальни" вот уже три недели закрыты из-за общенационального карантина. Выручки не хватает даже на то, чтобы погасить кредиты банкам.

Однако не все намерены так просто сдаться. Больше всего запала демонстрируют новички в деле. Бьорн Свансон только 1 октября открыл совершенно новый ресторанчик в берлинском районе Шёнеберг, арендовав уютный зал в доме постройки начала прошлого века. Внезапное известие о локдауне он воспринял "стоически". Хотя господин Свансон как начинающий бизнесмен даже не может рассчитывать на помощь от правительства Меркель. "Наше местечко с самого начала полюбилось местным жителям, дела пошли в гору. Так что у нас хватит резервов, чтобы продержаться месяц. Мы с коллегами сразу же разработали программу доставки и наладили сотрудничество с местными пекарнями", - рассказал он газете Der Tagesspiegel.

Похожую историю поведал портал centralmaine.com о супругах Акер из американского города Портленд, которые рискнули распахнуть двери своей таверны "Сломанная стрела" в самый разгар пандемии. "Когда я выдал им лицензию на алкоголь, они радостно закивали. "Ребята, - говорю, - я прямо слышу, как камни шумят в вашей голове! Чем вы только думаете", - добродушно вздыхает местный инспектор. Холли и ее муж Лайл согласны, что времена сейчас не лучшие. "Но лучшие времена могут и не наступить вовсе. Или сейчас - или никогда. Мы так давно шли к своей мечте, что больше не можем ждать. В марте нам уже один раз пришлось отложить открытие", - объясняет Лайл. В качестве кризисной бизнес-модели они с женой выбрали доставку по городу комплексных обедов по фиксированным "талонам".

В глубоком кризисе оказались поставщики не только хлеба, но и зрелищ. Пандемия грозит окончательно добить кинотеатры, которые и так с трудом переживали цифровую революцию и появление стриминговых сервисов. "Похоже, магия полных кинозалов уходит в прошлое. Кто теперь захочет в них вернуться, чтобы прикоснуться к тайне кинематографа под покровом темноты?" - признает Spiegel online. Только в первой половине года оборот немецких кинотеатров рухнул сразу на 50 процентов. Однако некоторые приготовились бороться до последнего. Как пишет Deutsche Welle, один из киноцентров в городе Кобленц придумал организовать доставку свежего попкорна и мексиканских чипсов начос прямо на квартиры клиентов. Конечно, на этой услуге много не заработаешь. "Мы просто хотим, чтобы люди не забывали о том, как пахнет кино", - объясняет директор заведения в надежде, что после карантина все вернется на круги своя, даже если эта надежда весьма призрачна.