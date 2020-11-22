Столица Соединенного Королевства, слывущая одним из мировых центров, рискует сегодня потерять свою корону. Недавно опубликованный доклад о будущем главного города Британии красноречиво именуется "Лондон на распутье". Уже первый отчет о "здоровье" столицы явил собой не самую привлекательную картину: запредельное загрязнение воздуха выхлопами городского транспорта, изнурительно длительные заторы на дорогах, неподъемная для малоимущих лондонцев стоимость жизни, разительное неравенство в доходах. Вывод исследований британцев не радует: репутация Лондона в мире пошатнулась.

В сравнении с мегаполисами, вошедшими в список "10 ведущих городов мира", включающих Париж, Нью-Йорк, Токио, Сингапур и Шанхай, Лондон скромно отмечен в этом списке лишь привлекательностью для туристов и всемирно известными памятниками культуры. Еще одной приманкой для зарубежных визитеров является в периоды распродаж прославленный лондонский универмаг Harrods. Не теряют интереса для зарубежных студентов и престижные лондонские университеты. Cтолица Британии заняла второе место после Сан-Франциско по показателю "технологические отрасли и инновационная экосистема". Что же касается загруженности улиц и магистралей транспортом, то британской столице досталось по этой части шестое место в рейтинге - на одну ступеньку выше густо населенного Шанхая.

Дома грабят, машины разбивают и угоняют. Некогда великий Лондон сегодня пал

Доклад о будущем столицы королевства гласит: даже до пандемии Лондон не мог конкурировать с ведущими городами мира по таким показателям, как доступность, занятость, безопасность и загруженность дорог. Но в последнее время возникли сомнения относительно будущего его деловой среды, доступности, безопасности и прогресса по части пробок на дорогах, а также качества воздуха. Сегодня проблема с Лондоном это безумие его строек, которое захлестывает город. В 1990 году в британской столице проживали 6 миллионов человек, сегодня в Лондоне без малого 10 миллионов. Но, пожалуй, наиболее тяжелая проблема Лондона это увеличивающееся год от года число преступлений. Вот что написал на сей счет один из жителей столицы: "Как вам по десять нападений с ножом ежедневно? Дома грабят, машины разбивают и угоняют. Некогда великий город сегодня пал..."