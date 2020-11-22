Какой режим выбрать после отмены единого налога

Остается чуть больше месяца до окончательной отмены режима ЕНВД - Единого налога на вмененный доход. О том, на какие новые режимы налогообложения выгоднее переходить малому бизнесу, который пользовался ЕНВД, разбиралась "Российская газета".

Единый налог в свое время был удобен для ряда предпринимателей в силу своей простоты. Сколько бы вы ни заработали, платить все равно будете одинаково - от 7,5 до 15% (в зависимости от рода деятельности и категории плательщика) от вмененного дохода. Обратная сторона медали - эта сумма никак не изменится, если прибыли нет или бизнес вовсе убыточен.

"Эта система налогообложения вводилась в условиях отсутствия контроля за реальными доходами по отдельным видам предпринимательской деятельности и как следствие отсутствия возможности расчета документально подтвержденной налогооблагаемой базы. Сейчас этот налоговый режим действует неэффективно и ведет к существенному уклонению от уплаты от налогов", - отмечают в пресс-службе Минфина.

ЕНВД принимался почти 20 лет назад, когда необходимо было вывести из тени те виды деятельности, которые не поддавались контролю. Сейчас, когда почти все компании и индивидуальные предприниматели перешли на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, становится понятно, что некоторые компании с миллиардными оборотами пользуются ЕНВД для уплаты минимального налога, говорил ранее замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин.

"Вы помните эксперимент по маркировке, когда большая часть компаний применяли ЕНВД. При легализации выручки и увеличении ее в семь раз поступления не изменились. Это говорит о том, что налог, который зачисляется в муниципалитеты, в местные бюджеты абсолютно не зависит от выручки. Также ЕНВД используется в дроблении", - рассказывал он.

ЕНВД был необходим 20 лет назад, но сейчас им часто пользуются компании с огромными оборотами, чтобы платить налоги по минимуму

Отмена ЕНВД - плановая, законодательство устанавливает, что действие режима заканчивается 1 января 2021 года. С этой даты его плательщики будут сняты с учета автоматически. Однако до конца 2020 года бизнесу на "вмененке" нужно выбрать новый налоговый режим. Если они не выберут его самостоятельно, то их переведут на общий режим налогообложения. Выбрать более подходящий режим налогообложения можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС России. Достаточно выбрать категорию плательщика (юрлицо, индивидуальный предприниматель (ИП) или физлицо, которое не является ИП), отметить, занимается ли бизнесмен производством подакцизных товаров, размер годового дохода и число наемных работников, и система автоматически предложит подходящий режим. По каждому режиму можно прочитать справку, а также информацию, как на него перейти.

У предпринимателей есть четыре замены ЕНВД. Первая - перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Здесь налог платится либо с доходов без учета расходов по ставке до 6%, либо с доходов за вычетом расходов по ставке до 15%. В ряде регионов действуют пониженные ставки УСН. Для этого вида налогообложения есть ограничения по числу работников и по годовому доходу - с 1 января 2021 года не более 130 человек и не более 200 млн рублей соответственно. В УСН довольно низкие налоговые ставки и простая отчетность (сдача декларации раз в год). Для перехода на УСН надо подать заявление до 31 декабря 2020 года.

Второй вариант - патентная система налогообложения. Патент доступен только индивидуальным предпринимателям и для определенных видов деятельности (их больше 60, определяются регионами в заданных Налоговым кодексом пределах). Этот режим допускается при схожих с "вмененкой" видах деятельности, при этом годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а численность работников - составлять не больше 15 человек. Налоговая ставка в этом режиме фиксированная - 6% от потенциально возможного дохода (это роднит режим с ЕНВД), в Крыму и Севастополе ставка еще ниже. Рассчитать стоимость патента также можно на сайте ФНС.

Пока ИП не могут уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов. В ближайшее время эта несправедливость будет разрешена: изменения в Налоговый кодекс, которые позволят ИП уменьшать исчисленный налог на патентной системе на уплаченные страховые взносы, предварительно одобрены Совфедом. Для перехода на этот режим заявление необходимо подать не менее чем за 10 дней до начала действия патента.

Третий вариант - налог на профессиональный доход (НПД). Это новый специальный налоговый режим, он появился в 2019 году и пока подразумевается, что он будет действовать 10 лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и арендодателей. НПД могут применять физлица (как ИП, так и нет) без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. НПД нельзя выбрать, если предприниматель продает подакцизные товары и товары несобственного производства. Ставки налога в этом режиме - 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами. При выборе НПД не понадобится сдача налоговых деклараций и страховых взносов, а также открытие расчетного счета в банке.

Для перехода на НПД заявление писать не потребуется вообще. Достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем. Приложение позволяет пробить покупателю чек, который можно отправить через любой мессенджер. Налоговая по этим данным рассчитает налог и пришлет уведомление. Оплатить его можно с помощью банковской карты. Таким образом, чтобы не прерывать свою предпринимательскую деятельность при переходе с ЕНВД, ФНС рекомендует зарегистрироваться в качестве плательщика НПД 1 января.

Четвертый вариант - остаться с 1 января на общей системе налогообложения. Но это самый сложный для малого предпринимателя режим. Он предполагает уплату НДС, НДФЛ (для ИП), налога на прибыль (для юрлиц) и налога на имущество, от которых освобождены спецрежимы. Наверняка понадобится и бухгалтер. Впрочем, плюсом может стать отсутствие здесь ограничений по доходу и числу работников.