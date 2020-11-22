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22 ноября 2020 г.

Постановление правительства Кировской области от 20 ноября 2020 года № 613-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", c учетом предложений главного государственного санитарного врача по Кировской области и на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 20.11.2020 № 26 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 слова "до 10.12.2020 включительно" заменить словами "до 14.01.2021 включительно".

1.2. В подпункте 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2:

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий (акций) с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Данное ограничение не распространяется на:".

1.2.2. Дополнить подпунктом 1.2.1.3.11 следующего содержания:

"1.2.1.3.11. Спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, при одновременном соблюдении следующих условий:

при отсутствии зрителей во время проведения спортивных соревнований;

при соблюдении требований регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Председателя Правительства Кировской области Д.А.Курдюмов



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