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22.11.2020 20:35
Рубрика: Культура

Клип Майли Сайрус и Дуа Липы собрал более 11 млн просмотров за два дня

Текст: Александр Алексеев

Видео Майли Сайрус собрало на YouTube более 11 миллионов просмотров за два дня. В новом клипе Prisoner приняла участие и другая поп-звезда - Дуа Липа. А эта песня стала вторым синглом для альбома Plastic Hearts ("Пластмассовые сердца"). Он выйдет 27 ноября. Но уже сейчас релиз Майли Сайрус вызывает интерес обилием неожиданных и звездных содружеств.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Совместная песня Майли Сайрус и Дуа Липы - средне-темповая история о любви, в которой каждая из певиц по очереди рассказывает о том, что в ее сердце, как в темнице, спрятаны мечты об избраннике. А видео - стандартное road-movie, в котором каждая из певиц - блондинка и темноволосая - по очереди управляют автобусом. И попутно рассказывают о своих жарких переживаниях. А заодно: прыгают, танцуют, валяют дурака, обливают себя то ли ли краской, то ли кровью. И меняют по ходу движения наряды так часто, что и у Дэвида Копперфильда вряд ли бы получилось.

В записи нескольких песен альбома участвовали легенда панк-рока Билли Айдол, звезда утяжеленной гитарной музыки 70-80-х Джоан Джетт из группы Runaways, представительница модного электрического фолк-рока США - Энжел Ольсон. Даже интересно, каким испытаниям их подвергнет в своих новых видео Майли Сайрус.

Кстати

Майли Сайрус - дочь знаменитого кантри-рокера, гитариста и певца Билли Рэй Сайруса, выигравшего Grammy-2020. Пожалуй, это единственный случай в современной музыке, когда дочь и отец одинаково популярны.

Впрочем, есть еще один пример: вокалисты Нат Кинг Коул и Натали Коул. Но это было в джазе, еще в ХХ веке...

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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