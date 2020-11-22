Российский пловец Климент Колесников проплыл 100 метров на спине быстрее рекорда мира в рамках комбинированной эстафеты 4х100 на этапе Международной лиги плавания (ISL), проходящей в Будапеште.

20-летнему Колесникову хватило 48,58 секунды, чтобы преодолеть дистанцию. Действующий рекорд на 100 метрах среди спинистов удерживает китаец Сюй Цзяюй - 48,88 секунды. Интересно, что до него рекордсменом на данной дистанции был именно Колесников. В 2017 году на Кубке Сальникова он проплыл 100 метров на спине за 48,90 секунды. Жаль, новый рекорд Климента не будет ратифицирован, поскольку Международная федерация плавания не признает результаты ISL.

ISL возникла в 2019 году. Ее отличительной чертой является командный формат. Пловцы выступают за клубы, которые соревнуются между собой на регулярном этапе, а лучшие по его итогам выходят в финал.