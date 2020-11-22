Лидеры G20 пообещали справедливое распределение вакцин от коронавируса

Подчеркнута важность работы Всемирной организации здравоохранения, а также необходимость повышения ее эффективности в противодействии пандемии COVID-19.
Главы государств "двадцатки" также взялись "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии". В том числе лидеры "Группы двадцати" пообещали продолжить "поддержку развивающихся и менее развитых стран, сталкивающихся с взаимосвязанными последствиями COVID-19 в сфере здравоохранения и в экономических и социальных сферах". Отмечен особый масштаб проблем в странах Африки и небольших островных государствах. Кроме того, достигнута договоренность о поддержке действия моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года.
По оценке подписантов декларации, наметившееся восстановление мировой экономики остается "неравномерным, неопределенным и подверженным повышенным рискам спада".