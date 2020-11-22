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22.11.2020 20:24
Рубрика: В мире

Лидеры G20 пообещали справедливое распределение вакцин от коронавируса

Текст: Игорь Дунаевский
Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) предпримут усилия для справедливого распространения вакцин и прочих медикаментов от коронавируса с тем, чтобы обеспечить их доступность и в бедных странах. Такое заявление сделано в Эр-Риядской декларации, опубликованной в воскресенье по итогам двухдневного виртуального саммита G20, на котором Саудовская Аравия передала Италии председательство в блоке. Подписанты документа назвали иммунизацию "глобальным общественным благом".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Подчеркнута важность работы Всемирной организации здравоохранения, а также необходимость повышения ее эффективности в противодействии пандемии COVID-19.

Путин призвал G20 дополнительно помочь развивающимся странам

Главы государств "двадцатки" также взялись "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии". В том числе лидеры "Группы двадцати" пообещали продолжить "поддержку развивающихся и менее развитых стран, сталкивающихся с взаимосвязанными последствиями COVID-19 в сфере здравоохранения и в экономических и социальных сферах". Отмечен особый масштаб проблем в странах Африки и небольших островных государствах. Кроме того, достигнута договоренность о поддержке действия моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года.

По оценке подписантов декларации, наметившееся восстановление мировой экономики остается "неравномерным, неопределенным и подверженным повышенным рискам спада".

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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