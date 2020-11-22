Лидеры G20 пообещали справедливое распределение вакцин от коронавируса

Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) предпримут усилия для справедливого распространения вакцин и прочих медикаментов от коронавируса с тем, чтобы обеспечить их доступность и в бедных странах. Такое заявление сделано в Эр-Риядской декларации, опубликованной в воскресенье по итогам двухдневного виртуального саммита G20, на котором Саудовская Аравия передала Италии председательство в блоке. Подписанты документа назвали иммунизацию "глобальным общественным благом".

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