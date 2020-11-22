Малый ракетный корабль "Одинцово" пополнил ряды ВМФ

В Балтийске состоялась церемония поднятия Андреевского флага на малом ракетном корабле "Одинцово", который приняли в состав ВМФ. "Принципиальное отличие нового корабля "Одинцово" в том, что это первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", - сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил, что МРК "Одинцово" успешно выполнил программы ходовых и государственных испытаний. Проводились они на морских полигонах Балтийского и Северного флота.

Кроме "Панциря-М" новый корабль оснащен ударным комплексом "Калибр", современными модулями управления, радиотехнического вооружения и радиосвязи. Также в нем установлены новейшие системы навигации и радиоэлектронной борьбы, противодиверсионное вооружение и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Корабль имеет восемь пусковых контейнеров для ракет и две 30-миллиметровые пушки ГШ-6-30. Он несет и универсальную артиллерийскую установку АК-176МА, пулеметы "Корд" и стрельбовый комплекс 3С14, позволяющий запускать ракеты "Калибр" и "Оникс" (в перспективе - гиперзвуковые "Цирконы").

Водоизмещение корабля (полное) составляет 870 тонн. Длина - 67 метров, ширина - 11 метров. В состав экипажа входят 39 человек. Автономность плавания достигает 15 суток.

"Одинцово" - третий корабль проекта 22800. Первый из них - "Мытищи" - заложили в 2015-м и ввели в строй в 2018 году. В прошлом году приняли второй корабль проекта - "Советск". Всего построят 18 МРК.