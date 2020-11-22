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Рубрика: Спорт

Медведев обыграл Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового турнира АТР, переиграв в трех сетах испанца Рафаэля Надаля.
Фото: AFP/Glyn KIRK Фото: AFP/Glyn KIRK
Фото: AFP/Glyn KIRK

В полуфинале Итогового турнира АТР россиянин Даниил Медведев встречался с самым неудобным соперником - Рафаэлем Надалем из Испании. Все предыдущие встречи завершились победами экс-первой ракетки мира.

Фото: REUTERS
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Первый сет остался за Надалем. Медведев старался, но играть на равных с более опытным соперником у него не получалось. В решающие моменты сказывался опыт испанца - 6:3.

Второй сет можно смело использовать как сценарий для мелодрамы. Медведев быстро берет подачу соперника, ведет 4:1, но затем проигрывает, казалось бы, выигранный гейм. Испанец выигрывает еще три гейма и выходит подавать на матч. Но тут уже Медведев совершает, казалась бы, невозможное. Брейк и судьба партии решается на тай-брейке, где россиянин дожимает соперника.

В решающем сете при счете 3:3 Медведев делает брейк. Надаль начал нервничать и ошибаться. Россиянин этим воспользовался - 6:3. В финале Медведев встретится с Домиником Тимом из Австрии, который ранее переиграл Новака Джоковича.

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