МИД раскрыл позицию России по будущему ДОН после выхода США

Россия намерена добиваться гарантий выполнения Договора по открытому небу (ДОН) оставшимися государствами-участниками и будет принимать решения, исходя из своих интересов в сфере безопасности. Так в МИД России прокомментировали завершившуюся сегодня процедуру выхода США из договора.

"Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН", - подчеркнули в МИД РФ, напомнив о многочисленных примерах таких нарушений со стороны Вашингтона и его "лицемерных" попытках переложить на Москву ответственность за будущее документа, в то время как сама американская сторона "целенаправленно пошла на подрыв" ДОН. Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, теперь США рассчитывают, что их союзники будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а также будут делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки российской территории.

"Если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать, и Россия оставалась государством-участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей, - указали в МИД. - Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения".

На Смоленской площади уверены, что от действий Вашингтона "не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников".