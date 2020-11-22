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22.11.2020 14:51
Рубрика: Власть

МИД РФ допускает, что США вернутся в ДОН при новой администрации

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона не исключает, что после смены власти США вновь вступят в Договор об открытом небе. Такое мнение выразил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как отмечается на сайте российского внешнеполитического ведомства, в вопросе о ДОН США заняли "лукавую позицию", искусственно увязав выход из договора с "возвращением России к добросовестному выполнению Договора". Эта позиция позволяет Вашингтону в любой момент "передумать". "Мы всегда говорили: если в США считают нужным выйти - это их право. Возвращаться или нет - также выбор новой администрации США. Мы такую возможность в принципе не исключаем - американским партнерам, как говорится, и карты в руки", - заявил Гаврилов. По его словам, в этом случае Вашингтону придется пройти все процедуры, предусмотренные договором. "Одним из таких условий, очевидно, будет безоговорочное принятие и признание решений, принятых в ККОН без участия США", - подчеркнул дипломат.

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Он напомнил, что Российская Федерация рассматривает ДОН как важное юридически обязывающее соглашение, меру укрепления доверия и безопасности в отношениях между государствами-участниками в Евро-Атлантике. И после выхода Вашингтона из договора Москва будет внимательно отслеживать заявления и действия партнеров по ДОН. "Не секрет, что США требуют от союзников пойти на подписание документов, в соответствии с которыми после выхода Вашингтона из правового поля ДОН они будут передавать американской стороне информацию, полученную по итогам НП над Россией. Требуют, чтобы они отказывали российским миссиям открытого неба совершать НП над американскими военными объектами в Европе", - отметил Гаврилов. По его словам, "это не просто нарушение ДОН, это - нечистоплотные игры на ниве договора, который стал очередной жертвой в стратегии Вашингтона на планомерный вывод из строя звеньев международной архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения".

Сам выход США из ДОН российский дипломат назвал "беспрецедентным шагом" в его 20-летней истории. По мнению Гаврилова, "это решение будет иметь ощутимые последствия для Вашингтона", прежде всего, еще больше потускнеет его имидж как надежного партнера.

А остальным странам-участницам придется решать ряд возникающих из-за этого проблем: решить вопросы с финансированием деятельности ККОН, назначить председателей неофициальных рабочих групп вместо американских представителей, определить статус США. "Мы исходим из того, что они не смогут претендовать на статус наблюдателя со всеми его привилегиями", - отметил Гаврилов.

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