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22.11.2020 19:54
Рубрика: Власть

Льготы впишут в адресную книгу

Михаил Мишустин объявил о пилотном проекте по определению нуждающихся семей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
До конца года стартует пилотный проект по определению нуждающихся семей на основе данных государственных информационных систем и оказанию им адресной поддержки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства посетил подмосковную Дубну, где открыл новый Федеральный центр обработки данных Федеральной налоговой службы. В 2015 году, возглавляя это ведомство, Мишустин запускал в эксплуатацию первую очередь центра. В этом году завершилось строительство второй. "Запуск нового Центра обработки данных - значимое событие для всей системы налоговых органов. Подарок к 30-летнему юбилею налоговой службы", - заявил председатель правительства.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Цифровые технологии позволяют налоговой службе действовать более активно, вовремя принимать необходимые решения. "Такая ситуация была весной, когда во время распространения коронавируса работа была оперативно перестроена под новые задачи, - напомнил Михаил Мишустин. - В результате граждане, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые вовремя получили необходимую помощь".

Для решения стоящих сейчас перед ФНС новых задач важно, подчеркнул премьер, продолжать развитие дата-центров. Это необходимо не только для целей налогового администрирования, но и для реализации других значимых проектов, связанных в том числе с обеспечением работы Единого реестра ЗАГС или мониторинга реализации национальных проектов.

Цифровые решения приобретают важное значение для выполнения социальных задач государства по поддержке льготами и пособиями российских семей. "Необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, - заявил Мишустин. - То есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы "социального казначейства". Цифровая платформа в социальной сфере позволит выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять ее в проактивном режиме, без лишних документов и справок. "Зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и в этом смысле необходимо помочь ему, чтобы он понимал, имеет ли право обратиться за пособием или помощью", - поставил премьер задачу.

Зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и в этом смысле необходимо помочь ему

Правительство уже подготовило соответствующий пилотный проект и планирует его начать до конца года. Он позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку. Идея пройдет проверку в Татарстане и Нижегородской области. Ответственными назначены минтруда, Федеральная налоговая служба, министерство экономического развития, минфин, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Михаил Мишустин рассчитывает на их слаженную работу, чтобы в кратчайшее время можно было оценить результаты "пилота" и распространить его на другие регионы. "В этом смысле у налоговой службы есть хорошая база, в первую очередь - возможность на этой базе создавать реестр населения со всеми соответствующими информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, задействованных в решении этой задачи", - полагает премьер-министр.

Председатель правительства считает возможным уложиться с пилотным проектом менее чем в четыре месяца. Проходить он будет в три этапа. "Первый этап - полтора месяца: мы наполним реестр нужной информацией, - рассказал премьер. - Далее мы еще по одному месяцу заложим на два других этапа. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых льготах и пособиях".

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В Дубне Михаил Мишустин дал старт еще одному проекту. В Объединенном институте ядерных исследований запустили первый каскад комплекса NICA - сверхпроводящего ускорителя (бустера). Проект класса "мегасайнс" NICA имеет огромное значение. Когда комплекс будет полностью запущен, ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

В беседе с представителями градообразующих предприятий Дубны речь зашла о будущем науки и образования. "Недавно мы очень подробно обсуждали эту тему, что мы не будем заменять "цифрой", цифровыми платформами базовое фундаментальное образование с контактом с профессором, с учителем", - заявил глава кабмина. Текущая ситуация, когда многие школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, вызвана исключительно пандемией коронавируса и необходимостью ограничить молодежь от контактов с заболевшими. Руководители регионов идут на эту меру вынужденно, подчеркнул премьер. "Без сомнения, никто не заменит никогда цифровой платформой контакт с профессором, учителем, наставником", - уверен Мишустин.

Кстати

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил въезд в Россию членам семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других спортивных специалистов. Еще в августе правительство открыло границу для иностранных тренеров и спортсменов, но их семьи приехать в страну не могли. Теперь такая возможность им дана при наличии визы и документа, удостоверяющего личность.

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