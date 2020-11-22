До конца года стартует пилотный проект по определению нуждающихся семей на основе данных государственных информационных систем и оказанию им адресной поддержки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства посетил подмосковную Дубну, где открыл новый Федеральный центр обработки данных Федеральной налоговой службы. В 2015 году, возглавляя это ведомство, Мишустин запускал в эксплуатацию первую очередь центра. В этом году завершилось строительство второй. "Запуск нового Центра обработки данных - значимое событие для всей системы налоговых органов. Подарок к 30-летнему юбилею налоговой службы", - заявил председатель правительства.

Цифровые технологии позволяют налоговой службе действовать более активно, вовремя принимать необходимые решения. "Такая ситуация была весной, когда во время распространения коронавируса работа была оперативно перестроена под новые задачи, - напомнил Михаил Мишустин. - В результате граждане, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые вовремя получили необходимую помощь".

Для решения стоящих сейчас перед ФНС новых задач важно, подчеркнул премьер, продолжать развитие дата-центров. Это необходимо не только для целей налогового администрирования, но и для реализации других значимых проектов, связанных в том числе с обеспечением работы Единого реестра ЗАГС или мониторинга реализации национальных проектов.

Цифровые решения приобретают важное значение для выполнения социальных задач государства по поддержке льготами и пособиями российских семей. "Необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, - заявил Мишустин. - То есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы "социального казначейства". Цифровая платформа в социальной сфере позволит выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять ее в проактивном режиме, без лишних документов и справок. "Зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и в этом смысле необходимо помочь ему, чтобы он понимал, имеет ли право обратиться за пособием или помощью", - поставил премьер задачу.

Зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и в этом смысле необходимо помочь ему

Правительство уже подготовило соответствующий пилотный проект и планирует его начать до конца года. Он позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку. Идея пройдет проверку в Татарстане и Нижегородской области. Ответственными назначены минтруда, Федеральная налоговая служба, министерство экономического развития, минфин, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Михаил Мишустин рассчитывает на их слаженную работу, чтобы в кратчайшее время можно было оценить результаты "пилота" и распространить его на другие регионы. "В этом смысле у налоговой службы есть хорошая база, в первую очередь - возможность на этой базе создавать реестр населения со всеми соответствующими информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, задействованных в решении этой задачи", - полагает премьер-министр.

Председатель правительства считает возможным уложиться с пилотным проектом менее чем в четыре месяца. Проходить он будет в три этапа. "Первый этап - полтора месяца: мы наполним реестр нужной информацией, - рассказал премьер. - Далее мы еще по одному месяцу заложим на два других этапа. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых льготах и пособиях".

В Дубне Михаил Мишустин дал старт еще одному проекту. В Объединенном институте ядерных исследований запустили первый каскад комплекса NICA - сверхпроводящего ускорителя (бустера). Проект класса "мегасайнс" NICA имеет огромное значение. Когда комплекс будет полностью запущен, ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

В беседе с представителями градообразующих предприятий Дубны речь зашла о будущем науки и образования. "Недавно мы очень подробно обсуждали эту тему, что мы не будем заменять "цифрой", цифровыми платформами базовое фундаментальное образование с контактом с профессором, с учителем", - заявил глава кабмина. Текущая ситуация, когда многие школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, вызвана исключительно пандемией коронавируса и необходимостью ограничить молодежь от контактов с заболевшими. Руководители регионов идут на эту меру вынужденно, подчеркнул премьер. "Без сомнения, никто не заменит никогда цифровой платформой контакт с профессором, учителем, наставником", - уверен Мишустин.

Кстати

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил въезд в Россию членам семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других спортивных специалистов. Еще в августе правительство открыло границу для иностранных тренеров и спортсменов, но их семьи приехать в страну не могли. Теперь такая возможность им дана при наличии визы и документа, удостоверяющего личность.