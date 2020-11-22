Moderna назвала стоимость вакцины от COVID-19 для европейцев

Стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 производства американского фармгиганта Moderna для европейских стран может составить от $25 до $37, - в зависимости от величины возможного заказа. Об этом сообщил генеральный директор этой компании Стефан Бансель в интервью газете Welt am Sonntag.

Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз вакцины и ведет переговоры о поставке "небольшой части" этого объема в Европу. Эффективность вакцины, как недавно сообщили в Moderna, согласно промежуточным результатам заключительной фазы клинических исследований, составила 94,5%.

По словам Банселя, вопрос заключения договора с ЕС - "дело ближайших дней". Он также назвал отпускную цену одной дозы вакцины - от 25 до 37 долларов, в зависимости от размера заказа. "Это справедливая цена, учитывая стоимость для системы здравоохранения, когда человек серьезно заболевает Covid-19", - сказал он. Глава компании подчеркнул: "Мы не заинтересованы в максимальной прибыли".

По оценкам ВОЗ, к концу 2021 года приоритетный доступ к вакцине должны получить минимум 20% населения мира (в первую очередь, группы риска - медики, пожилые, хроники). То есть речь идет примерно о 2 млрд доз вакцин. В РФПИ еще летом провели свой анализ, оценив мировой спрос на вакцины в первый год после их вывода на рынок в 3-5 млрд доз. Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в среднем стоимость вакцин на рынке может составить около $25, а общий годовой объем рынка в РФПИ оценили в $75 млрд.