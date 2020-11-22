Новости

На юге Москвы ликвидировали пожар на складе 19:39
США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу 19:31
В московском метро пассажиров призвали не тереть статуи 18:42
Московский драматический театр могут назвать именем Джигарханяна 18:29
Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь 18:16
Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ встать на колено 18:03
Фигуристка Медведева рассказала о болезни и осложнениях 17:29
МВД Беларуси: Число участников незаконных акций протеста снижается 17:08
Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу 16:53
Японские ученые научили тараканов работать 16:19
Склад загорелся на Варшавском шоссе в Москве 15:57
Захарова высмеяла описание вакансии спецкора NYT в Москве 15:55
На курорте Архыз найдена маска-талисман Медузы Горгоны 15:36
Появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО 15:36
"Франкенштейн" Мэри Шелли станет "премиум-сериалом" 15:05
Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США 15:03
В Петербурге произошла перестрелка из-за спора в родительском чате 14:48
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе 14:37
Официально: создатели "Чернобыля" снимут сериал по игре The Last of Us 14:34
Школьница из Италии восстала против дистанционного образования 14:23
Съемки продолжения "Черной пантеры" начнутся летом 2021 года 14:14
Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус 14:04
Школьница требует возобновления очных занятий в Турине 14:01
31-й кинофестиваль документального кино "Россия" покажет 7 фильмов из Беларуси 13:46
Испания начнет вакцинацию населения от коронавируса в январе 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
22.11.2020 19:02
Рубрика: Власть

Жалоба в маске

Татьяна Москалькова представила доклад о защите прав человека в пандемию
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
На сайте Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой опубликован доклад "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции". С 1 февраля к омбудсмену поступило 2432 обращения и на "горячую линию" было принято более 7000 звонков.

- Целью доклада, - уточнила Татьяна Москалькова в преамбуле к нему, - является информирование федеральных и региональных органов государственной власти о проблемных вопросах реализации и защиты прав граждан в связи с введением ограничительных мер, внесение на основе анализа действующего законодательства и правоприменительной практики предложений по совершенствованию правового регулирования соответствующих правоотношений и административных процедур.

Москалькова предложила вариант помощи россиянам, попавшим в беду за рубежом

Основной вектор работы омбудсмена в пандемию COVID-19 был направлен на рассмотрение обращений, касающихся реализации прав человека в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране. Правовая помощь выражалась в конкретных действиях: омбудсмен запрашивала, ходатайствовала, обращалась, требовала и тем самым придавала импульс в решении того или иного вопроса.

Большое значение в пандемию имела консультативная помощь гражданам.

Большинство обращений касалось вопросов свободы передвижения на территории России: граждане в основном были не согласны с пропускным режимом и указывали на "проволочки" в получении пропусков. Было рассмотрено 288 жалоб по вопросам охраны здоровья и медицинской помощи. Заявители жаловались на недоступность средств индивидуальной защиты, тестов, неполучение медицинской помощи, на необеспечение гарантий прав медицинских работников. Те, кто обращался в связи с проблемами социального обеспечения и оказания материальной помощи, жаловались на малую доступность, трудности при получении пособий и выплат, установленных в связи с пандемией.

Отдельной темой стала помощь инвалидам в пандемию. Поступали обращения в защиту прав несовершеннолетних в связи со сложностями в оформлении ребенку инвалидности, в назначении социальных пособий и выплат, в получении медицинской помощи (например, невозможности проведения ребенку курса химиотерапии в период карантина, прекращение поставок необходимого лекарства), таких обращений было более 50.

Обострились вопросы реализации трудовых прав россиян и прав на защиту от безработицы. На "горячую линию" поступило 252 таких обращения, в том числе 18 коллективных.

Москалькова высказалась за укрепление статей бюджета на соцобеспечение

Омбудсмен предлагает в докладе принять новые меры по защите прав медицинских работников в период пандемии. "Требуется принять меры к осуществлению в полном объеме выплат медицинским работникам, принимавшим участие в лечении больных COVID-19. Необходимо закрепить на уровне федерального закона обязательное страхование жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в докладе. Омбудсмен также выдвинула инициативу о распространении мер поддержки семьям с детьми в возрасте до 16 лет, и семьям с несовершеннолетними от 16 до 18 лет.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе
Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу
Путин назвал авторов договоренности по Карабаху
Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно