Московские спасатели нашли пропавших людей в заброшенной каменоломне

В заброшенной каменоломне ТиНАО потерялась девушка. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы на поиски отправили спасателей.

Вызов на телефон 112 поступил от родителей девушки 1994 года рождения. По их данным, дочь отправилась накануне в заброшенную каменоломню в поселении Рязановское с группой других молодых людей. Спустя сутки данных от них не поступало, на связь они не выходили, родители забили тревогу.

Как рассказал дежурный смены спасателей Московского авиационного центра Антон Русанов, они выехали на поиски пропавшей группы в ТиНАО на специальном автомобиле.

"Мы обнаружили вход в каменоломню, провели разведку, - рассказывает Рязанов. - После продолжительных поисков нашли группу студентов. Среди них была и пропавшая девушка".

Молодым людям помогли выйти из каменоломни. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Напомним, что в столичном регионе довольно много различных пещер и заброшенных каменоломен, однако идти туда следует лишь в сопровождении опытного специалиста. Среди известных каменоломен - "Курья" в поселке Володарского на берегу Пахры, в районе Подольска на берегу Десны, в Домодедовском районе (деревня Камкино), деревня Колычево на берегу Пахры, Бякские каменоломни в поселке Метростроевский и другие.