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22.11.2020 19:04
Рубрика: Происшествия

Дешевле не врать

Против сомнительных свидетелей по делу Ефремова возбуждены уголовные дела
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
Полиция сообщила, что для трех человек участие в ситуации с аварией актера Михаила Ефремова закончилось плохо. Против тех, кто пытался ему помочь, возбудили уголовные дела по статье о даче ложных показаний. Фамилию этих граждан полиция не называет.

Про этих людей известно вот что. Двое из них заявили в суде, что 8 июня 2020 года они оказались очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова. Но они видели за рулем его авто совсем не Ефремова. Еще один гражданин даже описал внешность незнакомца, который, по его словам, сел на заднее сиденье автомобиля до аварии. Этот человек, расписавшись за ответственность за дачу ложных показаний, заявил, что на месте водителя вообще никого не было.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что, вынося приговор, суд увидел, что показания этих граждан "противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными".

- Следствием изучены материалы, поступившие из прокуратуры Москвы, и в ходе следствия установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей дали в суде заведомо ложные показания, - заявила представитель МВД.

Теперь против них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса РФ. Адвокат Сергей Аверцев, который представляет интересы одного из потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, рассказал ТАСС, что рассчитывает получить доказательства причастности бывшего защитника артиста Эльмана Пашаева к лжесвидетельству.

"Я очень положительно воспринял новость о возбуждении дела по возможному лжесвидетельству в ходе процесса над Ефремовым, - сказал он. - Мы долго добивались начала этого расследования. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы найти доказательства причастности и Пашаева к этому деянию. Сразу скажу, что если она и есть, то доказать это будет крайне трудно".

Напомним, что защитники Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представлявшие интересы сторон при рассмотрении дела Ефремова в первой инстанции, были лишены статуса адвоката.

Люди, расписавшись об ответственности за дачу ложных показаний, рассказывали суду, что якобы за рулем машины сидел кто-то неизвестный

Сама статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей. Или в размере зарплаты за шесть месяцев, исправительные или обязательные работы. А может быть и арест. Правда, арест в нашей стране по этой статье практически не применяется.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского

Всего же, по данным судебной статистики за первую половину 2020 года (более свежих данных нет), за дачу заведомо ложных показаний осуждено чуть больше двухсот человек.

По той же статистике в основном штрафы назначаются не очень большие - до 25 тысяч рублей. Максимальный штраф - больше 80 тысяч - назначен в этом году лишь одному человеку. Судя по статистике, обманщики, давшие в суде заведомо ложные показания, за шесть месяцев этого года заплатили около двух с половиной миллионов рублей штрафов. Плюс к этому получили судимость за вранье.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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