Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне. Надаль уступил россиянину в трех сетах - 6:3, 6:7, 3:6.

Рафаэль подчеркнул, что он был наказан за ошибки одним из лучших теннисистов планеты. Его слова приводит издание As.

"Матч был равным: сначала у него было преимущество, затем я перехватил инициативу и взял первый сет. Во втором я мог завершить все на своей подаче, но он не позволил мне этого сделать. Если ты ошибаешься во встрече с одним из лучших теннисистов мира, то все становится сложнее. Поздравляю Медведева и желаю ему всего наилучшего", - сказал Надаль.

Напомним, что в финале Итогового турнира ATP Медведев сегодня сразится с австрийцем Домиником Тимом, которому удалось победить первую ракетку мира Новака Джоковича.