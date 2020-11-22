Ночные клубы Софии сделали своих клиентов "заложниками" из-за проверок

Сотрудники МВД Болгарии и софийской инспекции здравоохранения столкнулись с трудностями при проведении проверок в ночных клубах.

Как сообщили в пресс-центре силового ведомства республики, в столице выявлены множественные случаи несоблюдения режима работы заведений. Так, рядом ресторанов, баров и кафе был проигнорирован запрет министерства здравоохранения осуществлять свою деятельность после 23:30. При этом клиентов фактически превращали в заложников, не выпуская их из помещений, пока не уйдут работники правоохранительных органов.

"К часу ночи прибыли полицейские, во всем заведении выключили свет, - рассказал один из свидетелей случившегося в интервью BulgariaOnAir. - Людей перестали выпускать наружу. Музыку выключили, опустили шторы, никто не знал, что происходит". По сведениям МВД, сотрудники которого в конце концов смогли попасть внутрь, в клубе на тот момент находилось 200 человек.

Распоряжение правительства об ограничении графика работы заведений связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Болгарии. Число установленных случаев заболевания коронавирусом в республике превышает 120 тысяч. Летальных исходов - 2820.