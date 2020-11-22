Тренерский штаб сборной России объявил состав на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который 27-29 ноября пройдет в финской Руке.

В мужскую команду вошли действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев. Назван расширенный состав молодежной сборной на ЧМ по хоккею Обращает на себя внимание отсутствие в составе двукратного чемпиона мира 2017 года, а также победителя многодневки "Тур-де-Ски" Сергея Устюгова. Как объяснила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, причина этого - в неоптимальном состоянии здоровья спортсмена. В женскую команду вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина и Екатерина Смирнова.