Тренерский штаб сборной России объявил состав на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который 27-29 ноября пройдет в финской Руке.
В мужскую команду вошли действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.
Обращает на себя внимание отсутствие в составе двукратного чемпиона мира 2017 года, а также победителя многодневки "Тур-де-Ски" Сергея Устюгова. Как объяснила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, причина этого - в неоптимальном состоянии здоровья спортсмена.
В женскую команду вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина и Екатерина Смирнова.