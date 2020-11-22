Охотники за распродажами становятся старше, избирательнее и расточительнее

Традиционно крупнейшая распродажа года - "черная пятница", которая в этом году стартует 26 ноября в 00:00, обещает стать совсем не традиционной. Как рассказали "РГ" в пресс-службе сайта blackfriday-russia, ожидается, что лидера покупок - категорию "Бронирование и путешествия" - сменят "Образовательные услуги" (дистанционные курсы, обучающие платформы, сервисы развития и так далее).

"По нашим прогнозам, эта "черная пятница" будет отличаться от предыдущих. Количество продавцов и категорий товаров увеличится за счет их массового выхода в онлайн на фоне пандемии. Также в продаже впервые появятся ювелирные изделия и лекарства, - говорит президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Изменится и возрастной состав покупателей. Самый большой рост может показать аудитория потребителей в возрасте от 45 до 54 лет, которые ранее не были активны в онлайне".

Большим спросом, как всегда, пользуется одежда и обувь, бытовая техника, в том числе крупная, и электроника. Большое оживление покупок наблюдается в категории "Обувь" - ее стали заказывать больше по сравнению с прошлым годом, отмечают в blackfriday-russia.

Руководитель направления "Промо" Ozon Павел Кобелев указывает, что в прошлом году в топ самых популярных категорий по объему продаж в денежном исчислении в "черную пятницу" вошли электроника (+279% год к году), мелкая бытовая техника (+172% год к году), одежда (+141% год к году) и детские товары (+139% год к году). "В этом году распродажа стала масштабнее, в ней участвуют новые категории, например, товары для дома и мебель. В основном этапе акции 2020 года примут участие около семи тысяч продавцов, а количество товаров в распродаже увеличится в два раза относительно прошлого года", - рассказал он.

На что точно не повлияет пандемия, уверены интернет-ретейлеры, - это на число покупателей. "Традиционно россияне откладывают покупку электроники на "черную пятницу". Так, например, в прошлом году во время распродажи чаще всего россияне заказывали телевизоры, умные колонки, а также беспроводные наушники. Особой популярностью в распродажу пользовались товары для дома - например, наборы ножей и сковороды. Помимо них рос интерес и к товарам для красоты", - рассказали в "Яндекс.Маркете".

Практически все эти тренды ретейл отметил и во время нынешнего pre-sale. "Черную пятницу" ретейлеры традиционно делят на этапы pre-sale и основной этап распродажи. Мы также готовимся к акции заранее - в этом году начали pre-sale 16 октября. Клиентам нравятся многодневные акции: они позволяют спланировать расходы, познакомиться с ассортиментом и вернуться за повторными покупками в удобное время", - говорит Кобелев. По его словам, период распродаж, который стартовал с акции 11 ноября, является триггером к совершению покупок, многие из которых потребителям пришлось временно отложить, в том числе из-за кризиса.

На Wildberries "черная пятница" стартовала 16 ноября и завершится 29 ноября. "В распродаже представлено около 5 млн артикулов - от продуктов питания, аксессуаров, одежды, обуви до электроники, бытовой техники и мебели. Интерес к акции высокий", - рассказывает представитель маркетплейса Антон Шахов.

В этом году покупатели стали смелее и не боятся совершать крупные покупки онлайн. Кроме того, ретейлы отмечают возросший возрастной диапазон потребителя "черной пятницы". Если раньше большая доля покупок приходилась на людей в возрасте 25-35 лет, то сейчас эта категория сравнялась с людьми 35-45 лет. В этом смысле пандемия научила всех совершать покупки онлайн, и многие потребители перестали бояться это делать, подчеркивают представители маркетплейсов.

По оценкам "Яндекс.Маркет Аналитика", аудитория интернет-торговли в России за 4 месяца (с января по апрель) увеличилась на 40%. Некоторые россияне начали покупать в интернете новые для себя категории товаров, а кто-то весной сделал свой первый онлайн-заказ. Чаще всего "новички" заказывают товары для дома, красоты и детские товары.

Шопинг не прошел вхолостую

Когда "черная пятница" еще не наступила, а изголодавшаяся душа охотника за всякой всячиной требует скидок, на помощь приходит одиннадцатое ноября - День холостяков. В этот исконно китайский, но фактически сыскавший мировую славу праздник-антипод Дня святого Валентина совершаются покупки на десятки миллиардов долларов, и с каждым годом стоимость приобретенного бьет рекорды. Нынешняя тоже статистику не подвела: согласно отчету Alibaba Group, общий объем оборота товаров (GMV) за так называемый Всемирный фестиваль шопинга, организованный холдингом, составил 74,1 млрд долларов против 38,4 млрд долларов за 2019 год. Все транзакции были совершены безналичным расчетом, и хотя данных о том, какая именно доля заказов шла непосредственно из Китая, опубликовано не было, доступны сведения иного рода - и тоже довольно любопытные.

Народный банк Китая (PBC), играющий в Поднебесной роль, схожую с нашим Центробанком, заявил, что объем электронных сделок за II квартал 2020 года превысил 1017 трлн (около 154 трлн долларов). В I квартале эта цифра составляла 883,24 трлн (примерно 134 трлн долларов). Таким образом, лишь за шесть месяцев более чем миллиардное население государства потратило 288 трлн долларов, не используя привычные нам бумажные деньги. Для сравнения: аналогичный показатель по России - 598 млрд долларов.

Что же касается США, главного торгового конкурента КНР, то их официальные итоги пока еще изданы не были. Единственное утешение - проведенное Федеральной резервной системой США исследование двухлетней давности (ничего новее не вышло), сообщающее о 174 млрд безналичных транзакций на сумму 97 трлн долларов. Правда, в какой степени можно использовать этот показатель для прогнозирования (и можно ли вообще), учитывая все трудности 2020 года, - вопрос открытый.

Подготовила Василиса Черноусова