По данным "Эквифакса", уровень одобрения потребительских кредитов банками за год снизился с 42,5% до 38,7%. Сильнее всего показатель провалился в марте во время локдауна - до 26,1%. Уровень одобрений ипотечных кредитов в целом тоже снизился - с 73,8% до 70,9%, но весной здесь, напротив, наблюдалось повышение, а не падение показателя.

В банках отмеченную тенденцию по динамике одобрений потребительских кредитов в целом подтверждают. "Тренд на снижение уровня одобрения определяется макроэкономическими факторами, снижением доходов населения и ухудшением кредитной истории по входящему потоку кредитных заявок", - рассказывают в Газпромбанке. Главный среди этих факторов - именно макроэкономика, считают в банке.

"По сегменту новых клиентов было частично введено ручное рассмотрение заявок. По нашим данным, портфель новых, не зарплатных клиентов действительно стал вести себя хуже еще в конце 2019 года, поэтому часть корректировок в рассмотрении была сделана еще в прошлом году, и в 2020-м мы уже не вносили существенных изменений", - рассказывает руководитель бизнеса потребительского кредитования банка "Санкт-Петербург" Андрей Афанасьев. Он уточняет, что начиная с лета ограничения плавно снимались и заявки клиентов на потребкредиты возвращались на автоматическое рассмотрение.

Банки в марте действительно заметно ужесточили свои риск-политики, в том числе в отношении заемщиков из наиболее пострадавших отраслей, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Начиная с апреля уровень одобрения начал постепенно восстанавливаться и на данный момент соответствует средним показателям конца прошлого года. "Дальнейшая ситуация с уровнем одобрения кредитов будет определяться как темпами восстановления экономики, так и динамикой доходов населения, которые во II-III квартале заметно снизились. В случае сохранения негативных тенденций банки вполне могут немного "зажать" риск-подходы, особенно на фоне традиционно высокого предновогоднего спроса на кредиты", - допускает Доронкин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в III квартале необеспеченное розничное кредитование возобновило рост после падения во II квартале, хотя и более умеренными темпами, чем в прошлые пару лет. При этом глава ЦБ подчеркивала, что для регулятора сейчас важно поддержать кредитование, но одновременно необходимо не допускать бесконтрольного роста долговой нагрузки людей.

Некоторые клиенты все же ушли из банков в микрофинансовые организации

Уровень одобрения потребительских кредитов к концу года (без учета POS-кредитов) может приблизиться к 40%, прогнозирует гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. Вторая волна пандемии коронавируса оказала к настоящему времени минимальное влияние на банковское кредитование в целом и на уровни одобрения в частности, считает он. Таким образом, падение показателей в первую волну пандемии объясняется во многом еще и тогдашней неясностью насчет массовости и глубины локдауна.

Кредитование в банках вряд ли станет недоступным для значимой доли потребителей - оно является сильным драйвером экономики спроса и длительное торможение этой "машины" не будет выгодно ни одной из сторон экономического процесса, говорит Лагуткин. Но замедление темпов розничного кредитования все-таки оказало влияние на сектор, в том числе за счет перетока части банковских клиентов в микрозаймы, констатирует он. Так, по итогам III квартала доля клиентов, имеющих займы МФО, составила 15,2% против 14,3% в начале года.