По данным "Эквифакса", уровень одобрения потребительских кредитов банками за год снизился с 42,5% до 38,7%. Сильнее всего показатель провалился в марте во время локдауна - до 26,1%. Уровень одобрений ипотечных кредитов в целом тоже снизился - с 73,8% до 70,9%, но весной здесь, напротив, наблюдалось повышение, а не падение показателя.
В банках отмеченную тенденцию по динамике одобрений потребительских кредитов в целом подтверждают. "Тренд на снижение уровня одобрения определяется макроэкономическими факторами, снижением доходов населения и ухудшением кредитной истории по входящему потоку кредитных заявок", - рассказывают в Газпромбанке. Главный среди этих факторов - именно макроэкономика, считают в банке.
"По сегменту новых клиентов было частично введено ручное рассмотрение заявок. По нашим данным, портфель новых, не зарплатных клиентов действительно стал вести себя хуже еще в конце 2019 года, поэтому часть корректировок в рассмотрении была сделана еще в прошлом году, и в 2020-м мы уже не вносили существенных изменений", - рассказывает руководитель бизнеса потребительского кредитования банка "Санкт-Петербург" Андрей Афанасьев. Он уточняет, что начиная с лета ограничения плавно снимались и заявки клиентов на потребкредиты возвращались на автоматическое рассмотрение.
Банки в марте действительно заметно ужесточили свои риск-политики, в том числе в отношении заемщиков из наиболее пострадавших отраслей, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Начиная с апреля уровень одобрения начал постепенно восстанавливаться и на данный момент соответствует средним показателям конца прошлого года. "Дальнейшая ситуация с уровнем одобрения кредитов будет определяться как темпами восстановления экономики, так и динамикой доходов населения, которые во II-III квартале заметно снизились. В случае сохранения негативных тенденций банки вполне могут немного "зажать" риск-подходы, особенно на фоне традиционно высокого предновогоднего спроса на кредиты", - допускает Доронкин.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в III квартале необеспеченное розничное кредитование возобновило рост после падения во II квартале, хотя и более умеренными темпами, чем в прошлые пару лет. При этом глава ЦБ подчеркивала, что для регулятора сейчас важно поддержать кредитование, но одновременно необходимо не допускать бесконтрольного роста долговой нагрузки людей.
Уровень одобрения потребительских кредитов к концу года (без учета POS-кредитов) может приблизиться к 40%, прогнозирует гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. Вторая волна пандемии коронавируса оказала к настоящему времени минимальное влияние на банковское кредитование в целом и на уровни одобрения в частности, считает он. Таким образом, падение показателей в первую волну пандемии объясняется во многом еще и тогдашней неясностью насчет массовости и глубины локдауна.
Кредитование в банках вряд ли станет недоступным для значимой доли потребителей - оно является сильным драйвером экономики спроса и длительное торможение этой "машины" не будет выгодно ни одной из сторон экономического процесса, говорит Лагуткин. Но замедление темпов розничного кредитования все-таки оказало влияние на сектор, в том числе за счет перетока части банковских клиентов в микрозаймы, констатирует он. Так, по итогам III квартала доля клиентов, имеющих займы МФО, составила 15,2% против 14,3% в начале года.