Португалия вводит дополнительные ограничения на период праздников

Власти Португалии приняли решение ввести дополнительные ограничения на период праздников, которые будут отмечаться в стране в начале декабря. Речь идет о Дне восстановления независимости (1 декабря) и Дне непорочного зачатия (8 декабря).

Как заявил премьер-министр Антониу Кошту, с вечера 27 декабря до утра 2 декабря, а также с вечера 4 декабря и до утра 9 декабря будет запрещено пересекать границы муниципалитетов. Кроме того, занятия в школах в дни накануне праздников будут отменены, компаниям рекомендовано предоставить своим работникам выходной. Как отмечают в Лиссабоне, все это делается для того, чтобы сократить распространение коронавируса в преддверии Рождества.

"У нас по-прежнему очень много случаев заражения COVID-19, которые представляют угрозу для нашего здоровья", - заявил Кошта. По его словам, которые приводит Reuters, маски теперь необходимо будет носить не только в общественных, но и на рабочих местах. Кроме того, будет усилен контроль над тем, чтобы все, кто может работать удаленно, так и работали.

Данные меры были приняты после того, как президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза продлил еще на две недели режим чрезвычайного положения в стране. Он предусматривает ночной комендантский час, по выходным он начинается в 13.00.

"Чрезвычайное положение продлится столько, сколько необходимо для борьбы с пандемией", - отметил де Соуза. По его словам, вторая волна вируса должна достичь своего пика в конце ноября или начале декабря, а третья волна, вероятно, последует в начале 2021 года.

Согласно последним данным, В Португалии с начала пандемии было отмечено около 256 тысяч случаев заражения коронавирусом, 3,8 тысячи человек скончались. Число случаев заболевания значительно выросло с конца сентября, тогда в день регистрировалось около 300 новых случаев инфицирования, в последние же недели этот показатель доходил до 6 тысяч.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, страна с населением около 10 миллионов человек занимает третье место в Европе по количеству смертей на 100 тысяч человек и седьмое по количеству новых случаев заболевания.