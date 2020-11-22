Протестующие в Гватемале разграбили и подожгли здание парламента

Сотни антиправительственных демонстрантов в Гватемале в субботу днем разгромили и подожгли некоторые помещения здания парламента, после чего были разогнаны полицией. Парламент пустовал во время нападения, которое длилось около 10 минут. Спасателям удалось потушить пожар, но масштабы ущерба пока не известны, сообщает ВВС.

Протестующие выступают против бюджета, одобренного конгрессом в среду вечером. Они также хотят, чтобы президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи покинул свой пост. В пятницу вице-президент страны Гильермо Кастильо выразил свое несогласие с бюджетом и сказал, что и он, и Джамматтеи должны уйти в отставку "на благо страны".

Оппозиция заявляет, что в бюджете отдается приоритет крупным инфраструктурным проектам, которыми будут заниматься компании, связанные с правительством, и не учитываются социальные и экономические последствия пандемии COVID-19, приведшей к крупнейшей рецессии в истории этой страны. Гватемала также недавно пострадала от двух мощных ураганов Эта и Йота, в результате которых погибло не менее 50 человек и были разрушены сотни зданий.