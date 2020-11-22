Обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизировалась, российские миротворцы ведут эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами, заявил президент Владимир Путин на совещании о миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Для России урегулирование таких конфликтов имеет особое значение. "Для нас это не пустые слова", - подчеркнул президент. В России проживают миллионы армян и азербайджанцев, у нас многовековые связи. Сейчас приоритетным направлением становится помощь жителям пострадавшего от боев Нагорного Карабаха. Создается Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Президент отметил четкую и слаженную работу миротворцев. "Оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание наших миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Наши военные осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами. Обстановка в целом стабилизировалась", - оценил он. Российские военнослужащие сопровождают беженцев, приводят в нормальное состояние дома, дороги, соцобъекты, обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами.

Путин договорился с Баку и Ереваном, что в ближайшее время в обе страны направится российская межведомственная делегация. Уже на следующий день после совещания делегация была в Армении, а затем прибыла в Азербайджан. В ее составе были министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, два вице-премьера - Александр Новак и Алексей Оверчук, другие руководители министерств и ведомств. Российских чиновников принимали на высшем уровне.

"Особое значение приобретает задача мобилизации и международной помощи. База для такой работы благодаря нашим миротворцам создана", - заявил на совещании президент. Глава Международного комитета Красного Креста подтвердил готовность наращивать активность и в Ереване, и в Баку, и в Степанакерте, полагаясь на поддержку России и миротворцев. Путин призвал последовать примеру и представителей других международных структур, а ЮНЕСКО - подключиться к защите памятников и религиозных святынь, как азербайджанских, так и армянских. "Рассчитываем также на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам", - сказал он.

Наши военные осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами

"Все наши гуманитарные усилия и деятельное подключение профильных международных структур в дальнейшем помогут выходу на политическое урегулирование", - уверен Путин. "На такой основе будем и далее выстраивать наше взаимодействие с партнерами по Минской группе ОБСЕ", - заявил он.

Президент выслушал доклады министров. Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев, доложил Шойгу. Установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении. Разминирован Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта. Завершается согласование с Анкарой места расположения на территории Азербайджана российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

Путин призвал командующего миротворцами наладить связь с обеими сторонами, чтобы были условия для совместного проживания людей обеих национальностей без конфликтов. "Я знаю настрой президента Азербайджана. Он как раз именно таким образом и с таких позиций и подходит к организации будущей работы. Но на первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и вам, чтобы иметь информацию о том, что происходит, и вовремя обмениваться этой информацией как с армянской стороной, так и с азербайджанскими коллегами", - указал он.

Особое значение приобретает задача мобилизации и международной помощи. База для такой работы благодаря нашим миротворцам создана

О работе с партнерами за границей на совещании рассказал Лавров. И американцы, и французы получили полную информацию, которая подтвердила, что трехсторонняя договоренность - в русле принципов, согласованных между сопредседателями Минской группы ОБСЕ. МИД сконцентрировался на работе с международными организациями, прежде всего ооновскими. "По линии комиссара по делам беженцев важно составить достоверную статистику о количестве людей, которые нуждаются в помощи. По прикидкам, речь идет о порядке 90 тысяч человек, которые ушли в Армению, и примерно 45 тысячах азербайджанцев, которые на фоне боевых действий покинули прилегающие к Нагорному Карабаху районы", - привел цифры министр.

Лавров рассказал о попытках затормозить выполнение трехстороннего соглашения, "хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется", и отметил подспудные попытки изменить характер миротворческой операции. Такая тенденция для Путина стала неожиданностью. "Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно - война. И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках - тех, кто пытается торпедировать эти договоренности", - предостерег он.

МЧС приступило к работе, в том числе по созданию центра гуманитарного реагирования, сообщил глава ведомства Евгений Зиничев. Колонны с гуманитарным грузом прибывают в пострадавшие районы. В Нагорный Карабах могут вернуться до 30 тысяч переселенцев, а инфраструктура позволяет разместить около пяти тысяч - поэтому не исключено строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций.