Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США

Президент России поздравит победителя выборов в США после окончательного подведения итогов и завершения внутриполитического противостояния.

Формальная отсрочка с поздравлениями не ухудшит и так плохие отношения двух государств. "Испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные", - ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа", - заверил Путин. "Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем", - сказал он.

"Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", - пояснил Путин.

"Это должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом", - заметил президент. "Здесь нет никакой подоплеки - ни то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", - добавил он.

Другие лидеры, которые направили поздравления - все люди опытные, знающие, что и как они делают, сказал президент и напомнил, как в прошлый раз все поздравили Клинтон, а оказалось, что победил Трамп.