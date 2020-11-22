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22.11.2020 19:41
Рубрика: Власть

По долгу и по вере

Владимир Путин обсудил с Патриархом Кириллом деятельность РПЦ в условиях пандемии
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
На встрече с Патриархом Кириллом президент Владимир Путин поблагодарил всех священнослужителей за служение в условиях пандемии коронавируса и поздравил предстоятеля РПЦ с днем рождения.
Владимир Путин в ходе встречи поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения. Фото: РИА Новости Владимир Путин в ходе встречи поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения. Фото: РИА Новости
Владимир Путин в ходе встречи поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения. Фото: РИА Новости

Патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 74 года. Во время встречи президент вручил ему букет белых роз и пожелал здоровья и успехов в служении на благо России.

В РПЦ не связывают дефицит священников в России с пандемией

Уже в ходе беседы Владимир Путин поблагодарил священнослужителей и Русской православной церкви, и других традиционных конфессий. "Действительно, мы говорим про врачей, оправданно говорим об их героизме, но в этом смысле все люди, которые напрямую работают с человеком, они, конечно, заслуживают особых слов благодарности за труд, который они осуществляют", - сказал он.

"Церковь очень активно включилась в работу, - рассказал Патриарх. - У нас целый корпус духовенства, который работает в клиниках, специально подготовленные люди". "У людей, которые в связи постигшим недугом находятся на изоляции, огромная потребность в общении. Но у верующего человека есть желание и исповедоваться, и вместе помолиться со священником", - заметил он. "Когда человек лежит в изоляции, когда даже родственники не могут прийти, священник может найти правильные слова и помочь", - сказал Предстоятель РПЦ.

Пандемия не прошла и мимо самих священнослужителей. "Есть жертвы, к сожалению. Но они были связаны в первую очередь с осуществлением пастырской работы. Не может священник уклониться от исполнения своего долга, даже если он рискует жизнью", - заметил Патриарх.

Когда человек лежит в изоляции, когда даже родственники не могут прийти, священник может найти правильные слова и помочь

"Раньше вся деятельность сводилась к богослужению, по закону ничем другим церковь не имела права заниматься", - продолжил Предстоятель РПЦ. Но в новой России открыты все возможности, и на приходском уровне реализуются важные социальные программы. "Долгие годы мы жили в условиях, когда даже трудно было подумать о возможности осуществлять какую-то социальную работу, это категорически запрещалось, так же как и работа с молодежью. Поэтому, конечно, новые условия жизни Русской православной церкви в современной России предоставляют такую возможность - раскрывать духовный потенциал людей, которые через участие в церковной жизни стремятся в том числе и делать окружающую жизнь лучше", - сказал Патриарх. Россия стала совершенно другой, и в этих условиях Церковь может активно осуществлять то, к чему призвана самим Господом, считает он.

Президент также пообещал изучить в деталях просьбу о развитии Санкт-Петербургской духовной академии и реставрации Александро-Невской лавры.

Официально

Президент подписал указ, в соответствии с которым продлеваются ответные ограничительные меры против Запада до конца 2021 года. Напомним, что Россия в августе 2014 года в ответ на действия западных стран запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Глава государства поручил правительству обеспечить осуществление мер по реализации этого указа. При необходимости кабмин должен будет внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.

Тем временем

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, вставшие на учет до 2005 года, должны получить жилье к 2025 году. Такое поручение правительству дал президент. Кабмин должен разработать до 25 декабря план-график реализации мероприятий и представить предложения по увеличению финансирования, а до 10 декабря - включить указанные мероприятия в нацпроект "Жилье и городская среда".

До 30 марта 2021 года правительство должно предложить поправки по формированию эффективного механизма обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые встали на учет после 1 января 2005 года. Кроме того, поручено создать единую систему учета инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

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