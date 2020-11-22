Путин поздравил Добронравова с днем рождения

Президент направил поздравительную телеграмму поэту-песеннику, актеру Николаю Добронравову, которому сегодня исполнилось 92 года.

Владимир Путин назвал именинника "признанным Мастером". "Автор множества замечательных стихотворений, слов к десяткам популярных песен, в своем творчестве вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к Родине, к жизни", - отметил он.

Произведения Добронравова по праву называют поэтической летописью страны, подчеркнул президент.

Путин пожелал поэту и его супруге Александре Пахмутовой доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.