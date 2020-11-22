Владимир Путин прокомментировал устройство выборов в США

США не имеют права указывать на несовершенства политических систем других государств, заявил президент России в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Совершенно очевидно - это для всех в мире ясно - мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы", - заметил Владимир Путин. "Нужно там что-то менять - не нужно - это не наше дело. Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента, американского народа, если их устраивает - ну ради Бога", - добавил он.

"Это, безусловно, никому не дает права указывать пальцем на огрехи в других политических системах, в том числе избирательном праве", - также считает Путин.

Россия всегда против вмешательства извне в свои внутренние дела, так же, как и американцы. "Попробуйте там понаблюдать за выборами. Там ближе, чем на семь метров, а то и дальше, не пускают наблюдателей... А в некоторых местах, говорят, даже пугают прокурором", - рассказал президент. "А тех, кто суется с проверками или с наблюдениями, там пугают даже возбуждением уголовного дела",- добавил он. Но и это все - внутреннее дело США.

"Кандидат, который выигрывает в том или ином штате - забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их двадцать. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей. Таким образом - и в истории США уже трижды, по-моему, это было, когда президент избирается большим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей. Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный", - подчеркнул Путин.

"Здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом - "мы к этому привыкли". Так практика сложилась", - заключил президент.

Путин также сказал, что легитимность своей власти должны, прежде всего, оценивать сами американцы.