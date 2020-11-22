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22.11.2020 19:35
Рубрика: Власть

Под защитой "Спутника"

Владимир Путин на саммитах "Большой двадцатки" и АТЭС рассказал о перспективах российской вакцины
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
Президент России принял участие в трех саммитах - БРИКС, АТЭС и "Группы двадцати". Причем саммиты АТЭС и G20 прошли один за другим - в пятницу и в выходные. Такие частые "встречи" лидеров стали возможны благодаря ставшему уже привычным формату видеоконференций. Главная тема дискуссий - преодоление последствий пандемии, доступ к вакцинам и восстановление мировой экономики.
Россия готова предоставить нуждающимся странам вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" уже есть, на подходе и третья. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Россия готова предоставить нуждающимся странам вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" уже есть, на подходе и третья. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Россия готова предоставить нуждающимся странам вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" уже есть, на подходе и третья. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, Владимир Путин, выступая на саммите "двадцатки", назвал беспрецедентным. "Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал", - сравнил он. Серьезно подорван рост национальных экономик, пандемия унесла сотни тысяч жизней, миллионы людей лишились работы и доходов. Главным риском Путин считает массовую долгосрочную, так называемую застойную безработицу с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. "И роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", - подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере 12 трлн долларов", - отметил президент. Россия пошла на беспрецедентные антикризисные меры, поставив во главу угла базовую ценность - жизнь и здоровье людей. Общий объем антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5 процента ВВП. Своевременные меры помогли нашей стране, как и большинству развитых государств, смягчить падение экономики, укрепить систему здравоохранения, пройти тяжелый период без необратимых потерь.

Но у развивающихся экономик таких возможностей нет. Весной "двадцатка" решила установить временный мораторий на долговые выплаты. Но это распространяется только на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам, затрагивает менее 4 процентов от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в этом году. Президент заявил о необходимости дополнительных мер, чтобы не допустить роста неравенства, призвал сдерживать протекционизм и отказаться от односторонних санкций. Путин считает, что кризис нужно использовать как возможность изменить траекторию глобального развития.

Россия поддержала проект ключевого решения саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Препараты для иммунизации должны быть всеобщим общественным достоянием, подчеркнул президент. И Россия готова предоставить нуждающимся странам вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" уже есть, на подходе и третья. "Наша общая цель - сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой", - заявил Путин. Это значит, что работы хватит на всех, добавил он, отметив, что конкуренция, может быть, неизбежна, но надо поставить во главу угла гуманитарные соображения.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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О необходимости объединения усилий в борьбе с коронавирусом президент России заявил и на саммите АТЭС. С зарубежными партнерами активно прорабатываются возможности поставок и локализации производства российских вакцин - абсолютно безопасных и эффективных. Вопрос только в том, чтобы наладить массовое производство. "В России мы его разворачиваем", - сказал Путин. В декларации лидеры экономик АТЭС согласились, что широкая иммунизация населения имеет критически важное значение для победы над пандемией.

Сплотиться нужно еще и потому, что из-за спада производства и финансовых неурядиц за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек. По прогнозам, глобальный ВВП сократится на 4,4 процента, в России спад составит примерно 3,9 процента, привел цифры Путин и отметил эскалацию экономических противоречий между ведущими игроками на рынке. Так что нужно энергично заняться совместным выправлением ситуации, считает он.

Весной Россия предложила создать "зеленые коридоры", свободные от ограничений и санкций, в первую очередь в отношении поставок продовольствия и медикаментов. Путин также предложил подумать о налаживании в АТЭС координации по вопросам защиты персональной информации и предотвращения правонарушений в IT-сфере и напомнил об идее создания Большого Евразийского партнерства.

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