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22.11.2020 12:27
Рубрика: Культура

Григорий Служитель получил Московскую Арт-премию за "Дни Савелия"

Текст: Михаил Визель
В парке "Зарядье" подвели итоги первой Московской Арт-премии. Первое место в литературной номинации завоевал Григорий Служитель за роман о московском коте "Дни Савелия".
Фото: Irina Shkoda / wikipedia.org Фото: Irina Shkoda / wikipedia.org
Фото: Irina Shkoda / wikipedia.org

Жюри, в состав которого входят Ольга Свиблова, Василий Церетели, Анна Трапкова, Дмитрий Данилов и другие деятели разных видов искусств, рассмотрело более 800 заявок. Второе место в литературной номинации получил Владимир Казаков за роман "Воскрешение на Патриарших", третье место досталось антологии "Москва - место встречи".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Другими лауреатами стали:

в категории "Изобразительное искусство и архитектура" первую премию получил художник Игорь Шелковский за скульптурную серию "Люди"; в категории "Кино" - Дмитрий Венков за фильм "Гимны Московии"; художественный руководитель ГАСО им. Светланова Владимир Юровский отмечен первой премией среди музыкантов за фестиваль "Другое пространство". Лучшим театральным проектом признан фестиваль "Брусфест".

Гран-при присудили Борису Юхананову, художественному руководителю Электротеатра "Станиславский", за оперу "Октавия. Трепанация", передает РИА Новости.

Московская Арт-премия проводится впервые. Ее учредители - Фонд развития современного искусства при поддержке Правительства Москвы. Премии адресованы тем, кто в последние три года создал произведения в Москве, о Москве, для Москвы в любом из жанров и направлений современного искусства. Общий призовой фонд премии - 33 миллиона рублей.

Справка "РГ"

"Дни Савелия" - роман о московском уличном коте, чья жизнь прошла между "Таганской и "Бауманской". В нем упоминаются многочисленные реальные топонимы этого района. Роман вышел летом 2018 года и снискал награды "Ясной Поляны" и "Большой книги", переведен на ряд европейских языков.

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