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Рубрика: Общество

Настрой волну

Как, несмотря на ограничения, обрести новогоднее настроение
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8317)
Новый год в Москве этой зимой пройдет без ночных банкетов в ресторанах, фестиваля "Путешествие в Рождество", праздничных ярмарок и массовых гуляний. Как в сложившихся обстоятельствах разбудить в себе новогоднее настроение, омраченное коронавирусом и связанными с ним ограничениями?
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Психологи утверждают: люди - сами творцы своего счастья, поэтому создать волшебную атмосферу в преддверии Нового года в состоянии каждый из нас. Психолог Ольга Латынцева говорит, что только шампанское, икра и салаты настроения не принесут: к празднику нужно готовить весь дом. Например, можно приобрести всем членам семьи яркие теплые носки с Дедом Морозом или пижамы с оленями. Уюта, по ее словам, добавят елка, гирлянды, украшения. Не помешают праздничной атмосфере травяные чаи, мандарины на столе, свечи с ароматом ванили или корицы. Тревожные новости из телевизора Латынцева рекомендует заменить новогодней и рождественской музыкой.

Фото: iStock
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Психолог же Яна Якупова предлагает вспомнить и записать десять или двадцать достижений за год, а потом прочитать их вслух. "Поверьте, у каждого из вас их было намного больше - одна самоизоляция чего стоила, - отмечает она. - И регулярно в этот список дописывайте свой успех за день, даже самый маленький. К бою курантов вы почувствуете себя настоящим героем". Советует психолог и поставить цель: доделать накопившиеся дела, которые по разным причинам откладывались в течение года.

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