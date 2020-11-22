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22.11.2020 22:26
Рубрика: Экономика

Ей дали переправу

Как в российских регионах возводят и ремонтируют мосты и путепроводы
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск) , Анна Скрипка (Липецк) , Михаил Сухарев (Нальчик)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
Преображеновка под Липецком получила немало наград за благоустройство. Размашистые цветники, уютные улицы, плитка на тротуарах - все это еще несколько лет назад сделало село непохожим на соседние, сюда даже на экскурсию ездили. Только одна беда - старый мост через реку Воронеж, который и связывал Преображеновку "с остальным миром" - весенний паводок скрывал из виду. Но благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" местные жители теперь избавились от трудностей. А где еще привели в порядок переправы?

Пробираться на машине вброд - рискованно, и о строительстве нового моста в Преображеновке говорили давно. И вот наконец свершилось: здесь возвели современный путепровод длиной свыше 90 метров. Буронабивные сваи, монолитные стенки и проезжая часть восьмиметровой ширины выше прежнего моста на два с лишним метра.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Такой мост теперь не затопит даже в самый обильный паводок, - уверены жители села. Они с улыбкой признаются, что лодки, которыми до этого обзавелись буквально "в каждом дворе", чтобы переправиться через реку по делам, теперь будут использоваться разве что для рыбалки. Так что с новой переправой в Преображеновке наступит и новая жизнь.

Старый мост, к слову, уже разобрали. И это позволит реализовать туристический потенциал села. Раньше переправа мешала путешественникам сплавляться по реке Воронеж, теперь же по этому маршруту можно хоть на байдарках, хоть на катамаранах плавать и наблюдать с воды за тем, как живут люди в одном из самых благоустроенных сел страны.

Важный ремонт закончили в Иркутской области - там привели в порядок мост через реку Ей на дороге Жигалово - Иркутск. Он стал последним штрихом в ремонте трассы, соединяющей пять районов. По дороге и переправе следует пассажирский транспорт и большегрузы, обеспечивающие северные районы - Балаганский, Усть-Удинский и Жигаловский.

Мост построили в 80-х годах прошлого века, он давно нуждался в капитальном ремонте, и в последние годы его состояние тревожило. В этом году переправу включили в план работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На реконструкцию направили почти 82 миллиона рублей. Поскольку альтернатив мосту нет, то закрывать полностью дорожники его не стали: ремонтировали в два этапа, сначала одну половину, потом вторую. Для водителей это было, может, и не очень удобно, но никто не выражал недовольства.

Важный ремонт закончили в Иркутской области - там привели в порядок мост через реку Ей

По сути, переправу собрали заново - установили новые опоры, пролетные конструкции, уложили новую гидроизоляцию и защитный слой. Длина - примерно 16 метров, но реконструкция шла на участке протяженностью в километр - строители полностью обустроили подъезды к переправе, уложили асфальт, установили сигнальные столбики и дорожные знаки.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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А в Терском районе Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта реконструировали часть дороги между селами Дейское и Нижний Курп. Участок уже полностью готов - работы здесь начали с устройства земляного полотна и основания дорожной одежды, затем уложили два слоя покрытия. Кроме самой дороги здесь построили новый мост через широкий оросительный канал Акбашский.

Переезд через канал был здесь и раньше, но сооружение построили больше 25 лет назад и время его сильно потрепало. Новый мост значительно крепче и должен прослужить не меньше предыдущего.

- Я по этой дороге часто ездил к родственникам в соседнее село. Пока ремонт шел, положили временную дорогу, вот сейчас разобрали, открыли с новым мостом уже реконструированную. Быстро сделали и качественно. Надеюсь, он прослужит долго, - говорит житель села Дейское Аскер Замхотов.

Реконструкция трассы должна улучшить транспортное сообщение внутри Терского района. Местным жителям будет проще добраться куда нужно.

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