Пожарные вытащили упавший в овраг автомобиль

Спасатели устранили последствия ДТП на востоке столицы. Об этом "РГ" сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По данным пресс-службы, вечером 21 ноября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: на Картамышевской набережной легковой автомобиль съехал в овраг.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы.

Используя лебедку, пожарные вытащили машину из оврага. Водитель от медицинской помощи отказался.