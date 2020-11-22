Склад загорелся на Варшавском шоссе в Москве

В Москве на Варшавском шоссе загорелся склад. Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, сигнал о возгорании в промзоне поступил в 14:40.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений из подвального помещения на -1 этаже складского здания наблюдается выход дыма. Что горит и площадь загорания уточняется", - сообщили в ведомстве.

Людей в здании по предварительной информации нет, сообщений о пострадавших не поступало. Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что огонь быстро распространяется, пожару присвоен второй ранг сложности.