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22.11.2020 15:57
Рубрика: Происшествия

Склад загорелся на Варшавском шоссе в Москве

Текст: Александр Мелешенко

В Москве на Варшавском шоссе загорелся склад. Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, сигнал о возгорании в промзоне поступил в 14:40.

Фото: отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"
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"По прибытии пожарно-спасательных подразделений из подвального помещения на -1 этаже складского здания наблюдается выход дыма. Что горит и площадь загорания уточняется", - сообщили в ведомстве.

Людей в здании по предварительной информации нет, сообщений о пострадавших не поступало. Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что огонь быстро распространяется, пожару присвоен второй ранг сложности.

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