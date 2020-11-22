Столичные власти в этом году помогли малым и средним предпринимателям получить кредиты на 17 млрд рублей - город выступал поручителем перед банками в тех случаях, когда у коммерсантов не было или не хватало своего залога. Особенно актуально это оказалось для микробизнеса, где предприниматели обычно берут на себя все роли - от продавца до бухгалтера, на них пришелся каждый четвертый кредит с гарантийной поддержкой.

Получить такую помощь московские бизнесмены могут в Фонде содействия кредитованию малого бизнеса - он существует уже не первый год и смог выстроить доверительные отношения со многими крупными банками. По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в партнерстве с фондом работает порядка семидесяти кредиторов. "С начала года фонд выдал поручительств общим объемом 8,2 млрд рублей, что помогло столичному бизнесу получить 17,6 млрд заемных средств, - объясняет он. - Это позволило малому бизнесу продолжить работу и сохранить рабочие места в условиях кризиса во время пандемии".

Судя по статистике фонда, чаще всего в этом году предприниматели обращались за поддержкой на кредиты, чтобы пополнить оборотные средства, то есть на выплату зарплат, закупку сырья и поддержание работы в целом. Доля таких обращений - 75 процентов.